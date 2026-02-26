我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 《南洋集錦巡禮》暢饗體驗，集結超過十五道的南洋經典風味，策劃「精選主餐搭配集錦無限續點餐飲形式。（圖／記者陳美嘉攝）

高雄洲際酒店HAWKER 好客南洋餐廳3月4日至4月30日將推出期間限定《南洋集錦巡禮》暢饗體驗，集結超過十五道的南洋經典風味，策劃「精選主餐搭配集錦無限續點（All-you-can-enjoy）」餐飲形式，讓賓客於自在體驗的分享氛圍中，開啟南洋飲食文化的味覺旅程。餐點從香脆噴發的「金沙魚皮」、香麻濃郁的「印尼巴東醬炒海鮮」、傳承道地的「新加坡肉骨茶」與「馬來咖哩雞」，至經典甜品「椰絲球」，層層展現香料堆疊與酸辣平衡之美。此次企劃亦同步呼應高市府行國處舉辦的「日光海島生活節」，著重陽光、海洋與多元文化為核心的精神，高雄洲際酒店透過 HAWKER 好客南洋餐廳的文化策展，將菲律賓巴東醬、泰式鳳梨辣椒、新加坡叻沙及馬來西亞咖哩等地的味覺巡禮，結合即將熱鬧展開的城市活動，為賓客策劃一日南洋生活體驗。高雄洲際酒店總經理周亞夫（Tony Geerts）表示：「高雄的熱情與包容性，讓這座海港城市既在地也國際，與南洋料理的精神不謀而合，我們希望藉由多元餐飲體驗與來自世界各地的遊客交流。」高雄洲際酒店行政主廚余俊傑（Ken Yu）亦分享：「料理不只是味道，而是人與文化的交會。」透過南洋美食風味及城市活動贊助響應，推動餐桌上的文化交流。高雄洲際酒店透過HAWKER 好客南洋餐廳《南洋集錦巡禮》暢饗體驗，期望打造餐桌成為文化交流的平台，串聯在地文化與全球視野，提供旅人更豐富的旅宿餐飲體驗，推動高雄觀光量能。