▲7-11門市自2月25日起購買指定鮮食，就能獲得CT AMAZE紀念小卡一張。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲消費結帳滿1111元再贈送UNIDESIGN衛生紙或限量CT AMAZE紀念環保袋。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家即日起至3月17日單筆消費滿299元，即可免費獲得官方授權獨家贈品二選一。（圖／全家提供）

▲萊爾富取得愛爾達電視台授權，於指定10間門市的數位看板轉播2026世界棒球經典賽。（圖／萊爾富提供）

▲愛買量販推出WBC應援活動，邀請民眾於指定日期化身投手登板挑戰「投好球」，成功即可獲得可口可樂600ml兩瓶

▲CoCo 3月應援WBC世界經典棒球賽，指定飲品任選2杯88元。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

WBC世界棒球經典賽即將火熱開打，中華隊將在3月5日首戰對上澳洲，各大賣場、超商、飯店、手搖飲也推出WBC限定優惠，包括萊爾富門市免費轉播，7-11、全家消費滿額免費送經典賽周邊；Cozzi THE Roof 餐廳四人同行一人免費，還有啤酒買一送一。7-11門市自2月25日起購買指定鮮食，就能獲得CT AMAZE紀念小卡一張，共有14款可收藏，含有2款隱藏版閃卡，分別是一粒、峮峮、林襄，以及瑟七、孟潔、秀秀子的隱藏版合照小卡。並且7-11現萃茶、不可以思議BAR也推出挺中華隊聯名杯與杯套，且自2月25日至3月3日前，購買4杯也可獲得CT AMAZE紀念小卡一張。且3月4日至3月8日全台門市同步推出指定四大支付工具滿222元立折20元優惠，消費結帳滿1111元再贈送UNIDESIGN衛生紙或限量CT AMAZE紀念環保袋。全家即日起至3月17日單筆消費滿299元，即可免費獲得官方授權獨家贈品二選一，包含質感厚實極具收藏價值的「WBC雙面金屬鑰匙圈」，以及實用性高、適合觀賽運動攜帶的「WBC寶特瓶束口袋」，兩款全台各限量五萬份，送完為止。萊爾富取得愛爾達電視台授權，於指定10間門市的數位看板轉播2026世界棒球經典賽，包括4場中華隊預賽、八強賽、四強賽、冠軍賽，現場更免費提供多項點心，讓民眾能一邊吃零食喝飲料。即起至3月31日前，只要到全台萊爾富門市購買乖乖、双響泡、可樂果全系列品項或「臺灣尚勇爆米花棒球棍」等商品，可獲得抽獎券，有機會獲得愛爾達30天觀看序號、茶葉蛋、泡麵零食免費兌換券等。棒球經典賽（WBC）挺中華隊，號召全民一起為台灣加油，推出WBC應援活動，自2月27日起至3月1日以及3月6日至8日，全館消費滿666元，可至客服中心參加「投個好球」活動，投出好球就能獲得可口可樂600ml兩罐，數量有限、送完為止。且同步推出「猜勝投數」加碼網路活動，成功預測中華隊於賽事期間的勝投場次，即可獲得66元折價券。自2月28日起至3月31日，美廉社啤酒卡重磅回歸，每張卡片99元，購買後持卡單筆消費啤酒任選9瓶，其中1瓶免費（以最低價計）。宏匯廣場3月6日晚間6點於一樓咖啡廊道，熱血直播台日宿命對決，透過500吋大螢幕全程放送台灣好手的強悍表現。宏匯廣場更祭出會員限定球迷福利，超級匯會員當天消費滿500元，即可領取 「應援大禮包」（含加油棒乙對+國旗紋身貼紙）與 「勝負預測摸彩券」 一張，精準預測成功心中支持的勝隊，就有機會將棒球紀念款金幣帶回家，還有「麥漢堡」將額外抽出10組「任一漢堡系列 + 200 元取酒卡」經典賽限定組合。3月應援WBC全台2杯88元！3月1日至3月31日，優惠菜單改成：大杯28茉粉角輕乳茶／綠茶養樂多／金桔檸檬「任選2杯88元」，應援WBC世界棒球經典賽不怕口渴燒聲。「和逸飯店‧高雄中山館」Cozzi THE Roof 餐廳：即日起至3月31日AMAZZING CLUB會員於週一至週五的午、晚餐時段用餐享「四人同行一人免費」、「三人同行85折優惠」，每人最低580元起+10%。此外，活動期間還推出凡點任一款啤酒，可享「買一送一優惠」。