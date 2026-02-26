我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌昨（25）日提出，台灣在對每關稅協議ART裡承諾採購以及開放市場，卻什麼都沒換到，因ART未限制美國利用《1974年貿易法》再加稅，質疑台灣付出這麼高的代價，最後到底換到了什麼？對此，財經專家Emmy胡采蘋今（26）日痛批黃國昌：「真的笑瘋，對等關稅從去年四月談到現在，10個月的時間可以研究可以學，竟然還能說出這種笑掉大牙的大外行話！」胡采蘋今透過《Emmy的追劇時間》發文表示，黃國昌的邏輯到底有沒有很清晰呢？他評論台美關稅協議說：「如果是我，我最起碼會爭取說，我給了這麼多東西，若真的要這樣子過，你不該再依照1974年的貿易法，再多課15%，否則台灣付出這麼高的代價，最後到底換到了什麼？」真的讓人笑瘋，對等關稅從去年四月談到現在，10個月的時間可以研究可以學，竟然還能說出這種笑掉大牙的大外行話。胡采蘋指出，去年最早跟美國達成協議的前幾個國家，印象中應該是越南第一、英國第二，而英國拿到了10%關稅。為什麼台、日、韓這些國家都要簽署各種投資美國的協議，才能咬進15%關稅線，而英國爽吃10%呢？因為台、日、韓這些國家都是美國的大逆差國，是賺美元生存的國家。台灣去年對美順差甚至高達1467億美元，大幅超越了日本的638億美元、韓國的564億美元。胡采蘋說，而英國為什麼可以拿下10%稅率呢？因為英國對美國逆差！2025年英國對美國逆差了322億美元，美國一直在賺英鎊回家，就這樣，英國都被課了10%關稅，怎麼會有人覺得台灣簽了投資協議，15%關稅就應該免除呢？這邏輯到底是清晰在哪裡？胡采蘋提到，台灣跟英國之間，一個對美順差1467億美元，一個對美逆差332億美元，也就是說，台灣的15%跟英國的10%之間，雖然只有5%的差距，但這5%的價值相當於1467+332=1799億美元的貿易差額，台灣已經佔大便宜了。胡采蘋更砲轟，照黃某人的邏輯，其實他可以再加碼投資美國1799*3=5397億美元，看看有沒有機會把15%的關稅，以每5%價值1799億美元的算法，跟川普政府談談看，台灣再加碼5397億美元、也就是16兆新台幣，能不能15%關稅免徵了。邏輯好個P，從頭到尾都是大外行。而且不是據說這些談判都是昌神帶領團隊跑去美國、去AIT總部樓頂拍照的那天，發揮了重大的影響才能談成的嗎，怎麼現在又來嫌東嫌西，你能談的話，你那天怎麼不談？