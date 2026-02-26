2026新北市平溪天燈節將於2月27日及3月3日，分別在平溪國中與十分廣場登場。新北市觀旅局表示，本屆以馬年為核心，打造「馬驫奔騰，邁向成功」及「龍馬精神，活力新北」雙場次主題。並將有20呎高的巨型馬年天燈主燈。《NOWNEWS今日新聞》整理平溪天燈節時間、地點、交通接駁與交通管制等資訊一次看。
🟡「2026平溪天燈節」主要資訊：
平溪場：
時間：2月27日（五）18:00
地點：平溪國中（新北市平溪區靜安路二段295號）
十分場：
時間3月3日（二）18:00
地點：：十分廣場（新北市平溪區南山坪136號）
官網：2026新北市平溪天燈節官方網站
🟡「2026平溪天燈節」主燈說明：
3盞20呎高（約6公尺）的馬年大型天燈主燈，並首度移師至新北市市民廣場亮相。新北市府表示，2月27日平溪場現場將有金色（財富）、紅色（福氣）、橘色（大吉大利）3盞福馬天燈一同合體，寓意「馬驫奔騰」；而3月3日十分場則有2盞20呎高的「龍馬」雙神獸主燈升空。
🟡「2026平溪天燈節」亮點：
一、共計有250盞天燈齊飛：
本次活動2月27日(五)平溪場共計9波天燈施放，每波100盞天燈同時升空，3月3日(二)十分場共計9波段，每波150盞天燈齊飛，並將有光雕投影秀。新北市府提到，免費的天燈施放券也將於活動當日上午10時30分於活動地點服務台準時發放。
二、AR擴增實境及天燈濾鏡等工具：
本屆新增「數位驚喜」，包括AR擴增實境及天燈濾鏡等工具，讓大家在穿梭平溪山城尋訪美景時，還能透過手機尋找虛擬天燈，與天燈主燈拍照留念。
另外還可透過心理測驗活動，找出適合放什麼顏色的天燈，以及首次與青創團隊合作最有溫度的繪馬祈福卡。
🟡「2026平溪天燈節」平溪場2月27日卡司與時間表：
2月27日的平溪場表演節目將由「平溪國中十鼓隊」開場，並邀請歌手方季惟、于冠華、兆群等，時間表如下。
18:00~18:05 主持人開場
18:05~18:10 串場表演—平溪國中十鼓隊
18:10~18:15 第一波天燈施放
18:15~18:30 串場表演—方季惟
18:30~18:43 貴賓介紹及致詞與主燈題字
18:43~18:50 第二波天燈施放(含光雕秀)
18:50~19:00 串場表演—方季惟
19:00 ~19:07 第三波天燈施放(含光雕秀)
19:07-19:22 串場表演—于冠華
19:22-19:29 第四波天燈施放(含光雕秀)
19:29-19:44 串場表演—于冠華
19:44-19:51 第五波天燈施放(含光雕秀)
19:51 -20:06 串場表演—兆群
20:06-20:13 第六波天燈施放(含光雕秀)
20:13-20:28 串場表演—兆群
20:28-20:35 第七波天燈施放(含光雕秀)
20:35-20:50 串場表演—MazBar&Lalan
20:50-20:57 第八波天燈施放(含光雕秀)
20:57~21:12 串場表演—MazBar&Lalan (溤滋灞)
21:12~21:20 第九波天燈施放(含光雕秀)
🟡「2026平溪天燈節」天燈施放券領取方式：
📍方式一、網路預約：目前已額滿截止。
📍方式二、現場排隊免費領取：
時間：2月27日、3月3日的上午10:30開始發放，額滿為止。
地點：活動現場大會服務台，並依施放券上的波次時間報到。
🟡「2025平溪天燈節」平溪場與十分場交通資訊：
📍搭火車到平溪、十分
搭台鐵至瑞芳站下車，再轉乘平溪線火車至平溪站或十分站下車。
📍搭客運到平溪、十分
從捷運木柵站搭成至平溪老街或十分老街下車（單程票價45元）搭乘台灣好行795木柵平溪線。從木柵站到十分約1小時車程。
🟡「2025平溪天燈節」交通接駁專車資訊：
📍2月27日平溪場
▪️接駁路線起訖「木柵動物園-白石里中埔(白石村乘車點)線」
停靠地點：木柵動物園前、國道5號石碇交流道、姑娘廟、菁桐坑(17:00後不停靠) 及白石里中埔(白石村乘車點)。
發車時間及班次：
上山（木柵動物園➔白石里中埔）
9:00－16:00每5-10分鐘1班。
16:00－19:00每3-6分鐘2班。
以上班距可視客況彈性調整。
收費方式：木柵50元、石碇30元、姑娘廟30元、菁桐坑15元。
下山（白石里中埔➔木柵動物園）
9:40－19:00立即折返。
19:00－20:30滿載即發車，預估5-10分鐘1班。 20:30－23:00滿載即發車。
以上班距可視客況彈性調整。
收費方式：免費
▪️接駁路線起訖「國道5號石碇交流道－白石里中埔(白石村乘車點)」
停靠地點：國道5號石碇交流道、姑娘廟、菁桐坑(17:00後不停靠)及白石里中埔(白石村乘車點)。
發車時間及班次：
上山（國道5號石碇交流道➔白石里中埔）
9:00－19:00每10-20分鐘1班。
班距可視客況彈性調整。
收費方式：石碇30元、姑娘廟30元、菁桐坑15元 。
下山（白石里中埔➔國道5號石碇交流道）
19:00以後併白石里中埔－木柵動物園線接駁民眾下山。
以上班距可視客況調整。
收費方式：免費。
▪️接駁路線起訖：瑞芳火車站－嶺腳寮
停靠地點：瑞芳火車站(經暖暖源遠路152巷)、嶺腳寮
發車時間及班次：
上山（瑞芳火車站➔嶺腳寮）
9:00－19:00每10-20分鐘1班。
以上班距可視客況彈性調整。
收費方式： 30元。
下山（嶺腳寮➔瑞芳火車站）
9:40－18:00立即折返。
18:00－23:00滿載即發車。
以上班距可視客況彈性調整。
收費方式：免費。
📍3月3日十分場：
▪️接駁路線1起訖「木柵動物園－十分南山橋」
停靠地點：木柵動物園、國道5號石碇交流道、姑娘廟、菁桐坑(17:00後不停靠)、平溪國中(17:00後不停靠)、十分南山橋
發車時間及班次：
上山（木柵動物園➔十分南山）
9:00－16:00每5-10分鐘1班。
16:00－19:00每3-6分鐘2班。
以上班距可視現場客況彈性調整。
收費方式：木柵50元、石碇30元、姑娘廟30元、菁桐坑15元、平溪國中15元 。
下山（十分南山橋➔木柵動物園）
9:50－19:00立即折返。
19:00－20:30滿載即發車，預估5-10分鐘1班。
20:30－23:00預估每5分鐘1班(滿載即發車)。
以上可視現場客況彈性調整發車。
收費方式：免費。
▪️接駁路線2起訖「國道5號石碇交流道－十分南山橋」：
停靠地點：國道5號石碇交流道、姑娘廟、菁桐坑(17:00後不停靠)、平溪國中(17:00後不停靠)、十分南山橋
發車時間及班次：
上山（國道5號石碇交流道➔十分南山橋）
9:00－19:00每10-20分鐘1班。
班距可視客況彈性調整。
收費方式：石碇30元、姑娘廟30元、菁桐坑15元、平溪國中15元。
下山（十分南山橋➔國道5號石碇交流道）
19:00以後併十分－木柵動物園路線接駁民眾下山。
以上可視客況調整發車。
收費方式：免費。
▪️接駁路線3起訖「瑞芳火車站－十分基平橋」
停靠地點：瑞芳火車站(經暖暖源遠路152巷)、十分基平橋(8.5K)
發車時間及班次：
上山（瑞芳火車站➔十分基平橋）
9:00－19:00每10-20分鐘1班。
班距可視客況彈性調整。
收費方式：30元
下山（十分基平橋➔瑞芳火車站）
9：40－18：00立即折返。
18：00－23：00滿載即發車(預估每10-15分鐘1班)。
以上班距可視客況彈性調整。
收費方式：免費。
▪️接駁路線4起訖「基隆市火車站(南站)－十分基平橋頭」
停靠地點：基隆火車站、暖暖區公所、東興廟、十分基平橋(8.5K)
發車時間及班次：
上山（基隆市火車站(南站)➔十分基平橋）
10：00－15：00，每20分鐘1班。
15：00－19：00，每15分鐘1班。
收費方式：30元。
下山（十分基平橋➔基隆市火車站(南站)）
10：40－19：00立即折返。
19：00－22：00滿載即發車。
收費方式：免費。
▪️接駁路線5起迄「雙溪火車站－十分基平橋」
停靠地點：雙溪火車站、十分基平橋(8.5K)
發車時間及班次：
雙溪火車站➔十分基平橋
12:00－20:00，每30分鐘1班。收費方式：免費
十分基平橋➔雙溪火車站
12:30－20:30，每30分鐘1班。收費方式：免費
🟡「2026平溪天燈節」平溪場與十分場交通管制：
📍「2026平溪天燈節」平溪場交通管制
管制日期：2月27日，實施彈性車輛管制(含機車)
管制時段：10:00-16:00持通行證者可進出。16:00-23:00全面禁止進入。
管制路段：
一、市道106線石碇雙溪口至平雙產業道路，全面管制禁止通行。
二、臺二丙線基福公路段，往雙溪、貢寮、福隆、宜蘭方向開放通行，車輛不得進入平溪區。
三、16:00開始，臺二丙線基福公路段，全面管制禁止通行。
📍「2026平溪天燈節」十分場交通管制：
管制日期：3月3日，實施彈性車輛管制(含機車)。
管制時段：10:00-16:00持通行證者可進出。16:00-23:00全面禁止進入。
管制路段：
一、市道106線石碇雙溪口至頂坪路瑞芳工業區段、全面管制禁止通行。
二、臺二丙線基福公路段，往雙溪、貢寮、福隆、宜蘭方向開放通行，車輛不得進入平溪區。
三、16:00開始，臺二丙線基福公路段，全面管制禁止通行
資訊來源：2026新北市平溪天燈節官網
