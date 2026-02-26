我是廣告 請繼續往下閱讀

擔任逢甲大學114級畢業生工作委員會會長的王姓學生，挪用畢業生會費投資股票及支付個人開銷，侵占金額達474萬餘元，事後向母親求助匯回款項277萬餘元回補，但仍不足填補缺口。台中地院2月13日宣判，依公益侵占罪判處有期徒刑1年6月，緩刑5年，並須依調解內容賠償校方與畢委會；另就尚未返還的166萬餘元宣告沒收或追徵。判決指出，王男自民國113年8月起擔任畢委會會長，負責收取並保管畢業生會費，款項存放於保險箱或郵局專戶，應用於團拍、講座、演唱會及學位服租借等活動，屬辦理公益事務之人。未料他自113年9月27日起，多次將保險箱內現金轉存入自己名下銀行帳戶，用於購買股票及個人支出。直到114年5、6月間，因投資虧損嚴重，才請母親匯款277萬餘元回補，但仍不足填補缺口。同年7月23日，新任會長陳姓女子清點預備金時發現帳目異常，經對帳並通報校方，王男才坦承犯行。法院審酌，王男身為畢委會會長，應恪盡職守，卻監守自盜，損及畢業生與學校信賴，所為不當；但考量他犯後坦承犯行，且已與校方及畢委會達成調解，當場給付30萬元，並無前科，認有悔意，宣告緩刑5年。若未依約履行賠償，檢方得聲請撤銷緩刑。至於犯罪所得部分，法院認定其侵占474萬4020元，其中307萬8400元已返還或給付，餘額166萬5620元依法宣告沒收，如不能沒收則追徵等值金額。