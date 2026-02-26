我是廣告 請繼續往下閱讀

針對民眾黨立委李貞秀就職爭議，行政院長卓榮泰今（26）日宣布，在委員資格尚未確認前，必須審慎處理，因此各部會一律不提供任何資料及機密資料。對此，民眾黨立院黨團回應表示，卓榮泰先生與官員根本已成「現代趙高集團」，卓榮泰有膽違憲、規避閃躲中華民國立法委員質詢與行使職權，也請拿出Guts說清楚行政院有何權力強行剝奪陸配參政權？民眾黨團回應表示，民眾黨李貞秀委員是經過中選會確認提名與就職資格，且經立法院韓國瑜院長與大法官監誓就任的立法委員，行政機關本於憲政職責，應接受立法委員監督及質詢。民眾黨團說，卓榮泰與內政部、陸委會等官員，卻持著自己獨創的法學見解，跳過獨立機關中選會、不看、不讀、不懂憲法與兩岸人民關係條例，甚至連經海基會認證之文件，都誣陷為偽造，卓榮泰與其官員根本已成「現代趙高集團」。卓榮泰先生有膽違憲、規避閃躲中華民國立法委員質詢與行使職權，也請拿出Guts說清楚行政院有何權力強行剝奪陸配參政權？民眾黨團反問，「請卓榮泰先生直接向國人說明：民進黨執政下，在中華民國已取得身分證滿十年的陸籍配偶與新住民，是否仍被視為外國人士，且不具備參政權」？