外交部長林佳龍昨（25）日於外交部代表台灣政府，歡送我國友邦聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（H.E. Ambassador Andrea Clare Bowman）。林佳龍表示，柏安卓大使六年任內以專業與熱忱，為台聖邦誼注入穩健力量，不僅深化雙邊合作，身為使節團團長，也為台灣的國際參與發揮重要凝聚作用。林佳龍表示，這場溫馨的午宴上，他邀請友邦使節們齊聚，看見大家真誠的祝福，林佳龍感受到柏安卓大使這六年來除了走遍台灣，也用她的溫暖凝聚了使節團的每一位夥伴。林佳龍指出，柏安卓大使自2019年抵任至今以熱情與專業，為台聖邦誼注入了最穩健的力量。無論是推動高層互訪、深化兩國情誼，或是在經貿、教育、文化與觀光等領域的交流，她總是親力親為，積極協助我國各界深入認識聖國的投資環境。此外，身為使節團團長，她更是各國使節間極其重要的橋樑，為台灣的國際參與發揮了強大的凝聚力。林佳龍轉述，柏安卓在午宴中感性分享，在投身外交工作前，她曾是一名老師。正是這份教育初衷，讓她始終掛念年輕世代，任內多次透過台灣獎學金及「邦交國青年來台圓夢計畫」深化兩國青年與學術交流，期盼為下一代打開參與世界的大門。林佳龍說，今年適逢台聖建交45週年，從農業技術、醫療公衛到氣候變遷調適，台聖的合作開展出繁花碩果。他並感謝柏安卓大使為這份情誼注入的每一分心力，也祝福她在未來的人生旅程中一切順利，期許台聖友誼歷久彌新。