我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王楚然（左）與丞磊（右）在《成何體統》的甜蜜互動，吸引了大批CP粉的支持。（圖／愛奇藝國際版）

陸劇《成何體統》由王楚然、丞磊主演，兩人從現代穿越到劇本《穿書之惡魔寵妃》中，雙穿越的劇情讓該劇一上線就掀起超高討論。而近日王楚然跟丞磊上線直播陪看《成何體統》，當王楚然看到劇中夏侯澹留給庾晚音的與妻書片段時，想起兩人一路走來的波折，忍不住在鏡頭前落淚，丞磊也超護妻的溫柔安慰：「我們都能感受到妳的善良、有同理心，還有所有美好的、可可愛愛的一面」，超甜互動讓不少觀眾直呼「嗑到了」。王楚然跟丞磊近日上線直播，陪觀眾一起看《成何體統》，沒想到在看到劇中夏侯澹留給庾晚音的與妻書片段時，忍不住哭了出來，她哭著說：「《成何體統》把我比較感性的那一面打開了，所以它在我心裡是很重要的，我就像真的穿進去替晚音走了這麼一遭，現在又穿回來，內心就是挺難過的」。面對王楚然的情緒湧現，丞磊溫柔地說：「我們都能感受到妳的善良、有同理心，還有所有美好的、可可愛愛的一面。別哭了，去吃點東西吧！」體貼的語氣，讓不少觀眾直呼「太暖了」、「嗑到了」。其實殺青當天，王楚然也曾落淚表達對角色與劇組的不捨，從拍攝現場到大結局前的直播，都不難看出她對庾晚音一角的投入極深。《成何體統》改編自作家七英俊同名小說，描述現代職場社畜「王翠花」（王楚然 飾）意外穿越進小說《穿書之惡魔寵妃》，成為註定要被賜死的妖妃「庾晚音」。命懸一線之際，她發現看似陰沉殘暴的暴君「夏侯澹」（丞磊 飾），內核竟是現代人「張三」，兩人透過英語暗號「How are you？」及「Fine, thank you, and you？」相認結盟，在歷經波折後成功反擊「端王」（唐曉天 飾），平定叛亂、重掌江山。《成何體統》宣傳期的採訪同樣笑點滿滿，丞磊透露他曾送給王楚然一雙會發光的紫色塑膠水晶鞋，就是童年常見的玩具款式，他打趣表示，因為晚上在片場走動時燈光昏暗，穿上這雙鞋就能一眼找到她在哪裡，理由荒謬卻又莫名貼心，也再度甜翻一眾CP粉。