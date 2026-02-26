2026中台灣燈會在台中中央公園舉辦，台中燈會聯手療癒系IP姆明家族（嚕嚕米），打造7大展區+全台唯一60米童話故事場景、機械主燈的沉浸式極光秀。台中燈會展期持續至元宵節（3月3日），《NOWSNEWS》也整理台中燈會亮點、主燈特色、提燈發放資訊、交通接駁資訊一次看。
🟡本文重點一覽
▪️「2026台中燈會」主要資訊
▪️「2026台中燈會」7大主題燈區亮點
▪️「2026台中燈會」提燈發放資訊
▪️「2026台中燈會」交通接駁
▪️「2026台中燈會」交通管制
🟡「2026台中燈會」主要資訊
日期：2月15日～3月3日
地點：臺中市中央公園
官網：大玩台中
🟡「2026台中燈會」7大主題展區簡介
📍主燈區-極光下的姆明谷：
號稱是2026全臺首創IP機械主燈全臺唯一60米童話故事場景，且是全臺首創IP機械主燈，還有全臺最美異國夢幻極光。
主燈秀結合動態機械科技，搭乘環形軌道列車緩緩移動穿梭於樹林間，並搭配專業的高空綢吊舞者來呈現蝴蝶飛舞的悠閒模樣，輔以彩雷投射在煙霧上呈現漫天極光的效果，另還有特效泡泡帶來的驚喜，全方位營造出這場洋溢著希望與幸福的夢幻極光秀。
展演時間：每日18:00-22:00(最終場21:30) 備註：開幕日(2月15日)首場為19:00每30分鐘展演1場，每場3分鐘。
📍河畔區-河畔奇航：
巨型姆明(Moomin)徜徉中央公園河岸，設計運用水霧與七彩燈光效果，營造出如同北歐極光般的夢幻國度。
📍森林區-露營時光：
巧妙運用公園地貌展現湖畔秘境，姆明一族(The Moomins)透過「湖畔星夜」與「月下露營」兩大主題，將北歐式的溫暖帶到臺中。
📍探險區-驚蟄界：
以「驚蟄界」為主題的情境式展演，帶領民眾走入自然、生態、藝術與文化的探險魅力之旅。
📍遊樂區-童趣歡樂谷：
以繽紛童話為靈感，打造出一座讓大人小孩都驚呼連連的夢幻童話樂園，包含《童趣歡樂谷》、《智慧糖果屋》、《勇敢的音樂家》、《田野奇跡》、《幸福馬車》等。
📍祈福區-幸福祈願村：
以姆明（MOOMIN）世界的「包容」為核心價值，塑造出「豐碩之地」的宏觀願景，打造族群共融與在地連結的幸福祈願村。邀請了四大地域的代表團體，包括屯區的大里七將軍廟、海區的梧棲永天宮、山區的豐原慈濟宮、城區的南屯萬和宮，透過花燈藝術展現宗教符號與祈福盛事。
📍生態區-動物夢世界：
有古埃及貓女神巴斯特、臺中小白貓「喵喵」與市鳥白耳。
🟡「2026台中燈會」提燈發放資訊
2026台中燈會將贈送姆明小提燈，燈會期間每日下午4時開放排隊，4時30分開始限量發送，平日3000盞、假日4000盞，每人限領1盞。
🟡「2026台中燈會」交通接駁、停車資訊、交通管制
📍接駁車：
假日：交通局規劃「市府線」及「松竹線」2條假日免費接駁專車，分別從捷運市政府站、台鐵松竹站出發與往返，往會場發車時間為下午4時30分至晚間9時30分，離場則為下午5時30分至晚間10時30分，約15至20分鐘一班，坐滿即發。
平日：平日賞燈民眾可搭乘22條公車路線行經會場周邊，包括綠4（含延）、6、6副、8、23、25、28、54、82（含延）、88、156、157（含延繞）、354、525、528、529、555及675等路線，台中市民持電子票證更可享「雙十公車」優惠。
📍交通管制：
配合人流動線，交通局將於敦化路二段、啟航路、經貿二路等路段實施交管，禁止一般車輛通行。凱旋七路至凱旋二街等路段則規劃為臨時機車停車區。此外，YouBike「敦化凱旋路口」及「自我體驗區」兩站點將於燈會期間暫停營運。
📍停車資訊：
燈會期間，交通局於會場周邊規劃經貿6、經貿8、中央公園南北側及創研區等13處停車場，共提供超過5600格汽車位及6200格機車位；另於凱旋路周邊設置臨時機車停車區，步行即可抵達會場。
資訊來源：台中市政府觀光局、大玩台中、台中市交通局
