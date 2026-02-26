我是廣告 請繼續往下閱讀

淫魔富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）檔案揭密風暴持續延燒，其中一張知名已故物理學巨擘霍金（Stephen Hawking）的照片在瘋傳，畫面中霍金在兩名身穿比基尼的女子之間面帶微笑，手握一杯紅色雞尾酒，讓外界懷疑霍金與愛潑斯坦是否私交匪淺。對此，霍金家族發言人表示，這2名比基尼女子其實是霍金的照護人員，強調任何暗示霍金牽扯到不當行為的說法都是錯誤的。綜合外媒報導，這張在網路瘋傳、霍金與比基尼女子合影的照片，拍攝於2006年，當時霍金與多位知名科學家出席一場由愛潑斯坦出資並主辦的會議，會議於加勒比海的聖托馬斯島舉行，照片就是在島上的一家飯店內拍下。霍金的名字在美國司法部公布的愛潑斯坦檔案中，被提及至少250次，不過，霍金並未被指控有任何不當行為。只是，那張瘋傳的霍金與比基尼女郎合照，讓許多相關揣測在社群網路甚囂塵上。對此，霍金家族發言人表示，「霍金教授在20世紀為物理學做出了最偉大的貢獻，同時他也是已知與肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）抗爭時間最長的倖存者，這種疾病使他長期依賴呼吸器、語音合成器、輪椅和全天候的醫療護理」，霍金家族發言人強調「任何暗示他有不當行為的說法都是錯誤的，而且極其牽強」。霍金家族發言人解釋，那兩位穿比基尼的女子是來自英國的隨行照護人員，與霍金長期合作提供照護，並非陌生人。而對於當年那場愛潑斯坦主辦的會議，同樣與會參加的2019年諾貝爾物理學獎得主皮柏斯（Phillip Peebles）回憶表示，當時他被告知這是一場由大金主贊助的嚴肅會議，金主有意在維京群島建立一個研究所，共有24位物理學家參加，會議聚焦在相對論與量子物理學的討論，內容非常學術和深入。不過，皮柏斯承認當時在會議上確實看到詭異畫面，約有6～10名不知從哪來的女性突然現身會場，個個年輕貌美，全程只是安靜旁聽學者講話，並未發表任何言論。皮柏斯說當時只覺得這些女子太年輕，「甚至無法確定是否成年」，也不知道她們來幹嘛，直到多年後愛潑斯坦醜聞曝光，皮柏斯才驚覺這些女子可能與愛潑斯坦向未成年人招攬性交易的惡行有關，只是他也無法確定當年是否另有隱情。