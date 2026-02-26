我是廣告 請繼續往下閱讀

Netflix《乩身》 影集資訊

Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》今（26）日正式宣布將於4月2日於Netflix全球獨家上線。影集改編自同名人氣漫畫與小說，融合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，由柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏等人主演。柯震東4年前拍攝這部片時，因為被無人機撞到破相，苦等許久影集終於要上線，他也表示看了最終版本，比想像中還要好，非常期待。《乩身》結合傳統信仰與現代奇幻敘事，劇情講述韓杰（柯震東 飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑 飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與棘手靈異案件。導演管偉傑表示，《乩身》是將台灣宮廟信仰與現代都市融合的奇幻動作影集，觀眾會看到一個「以為很熟悉，卻截然不同的世界」。影集使用大量特效、武打與視覺設計，同時它也在談人如何面對自己的罪與選擇，以及在每個選擇後隨之而來的責任。導演賴俊羽分享，《乩身》看似每一集都是一個案子，但其實都在探討同一個問題，「善惡只在一念間，你願意付出什麼代價，重新做人？」談及選角，賴俊羽說，柯震東身上有一種真實的少年氣，與不服輸的能量，又能在鏡頭前展現出脆弱，柯震東則說，第一次看到劇本就覺得題材很特別，「韓杰這個三太子乩身的角色，其實沒有什麼為自己活著的理由，他只是想要透過完成三太子給他的任務，替在陰間受罰的父母換取更好的條件與生活。某種程度上，他活著的意義是贖罪。」事實上，柯震東2022年在拍攝《乩身》時因為被無人機撞擊臉部顴骨，導致嚴重破相，當場鮮血直流，縫了將近30針，對於影集即將上線，他也說看到後期版本時，比想像中更好。另外，王柏傑這次要飾演三太子，在拍攝前他帶著劇本到汐止的三太子廟打招呼，「我要演祢，沒有任何不尊重的地方，不過因為我們的劇本比較特別一點，是不像既定形象的三太子，希望三太子可以理解。」而飾演邪派教主「陳七殺」的陳以文，則為故事注入極具壓迫感的反派能量。陳以文分享，「在準備角色的時候我不會特別去想陳七殺是不是反派，而是看清楚他的目的是什麼，認真的去執行他的任務。就像韓杰也在認真的執行他乩身的任務，韓杰在陳七殺的宇宙裡也是大反派。」Netflix原創奇幻動作影集《乩身》，劇情講述韓杰（柯震東 飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑 飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏 飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威 飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。隨著案件層層深入，眾人發現這些看似零散的靈異事件，背後竟與神秘大魔王「六梵」息息相關。六梵暗中操控邪派教主陳七殺（陳以文 飾），更進一步找上作惡多端的殺人犯吳天機（薛仕凌 飾）成為新的乩身，使人間與靈界的界線逐漸崩解。當善惡勢力全面交鋒，韓杰不僅要面對更強大的敵人，也必須在贖罪、信仰與自我意志之間做出抉擇。究竟命運是早已註定，還是可以改寫？《乩身》將於4月2日於Netflix全球獨家上線。