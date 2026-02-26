我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臺北戰神18歲練習生Mega，遭球迷近距離言語性騷擾後，臉色不悅地直接離開座位。（圖／翻攝自Threads）

冷笑話踩線 隊友急救場仍難掩尷尬

▲值得一提的是，該名球迷主動將影片上傳IG，並不覺得自己的提問有問題，被炎上後已經下架。（圖／翻攝自Mega IG@megaaa_75）

性騷擾是暴力 啦啦隊需要更安全的環境

隸屬臺北台新戰神啦啦隊的18歲練習生Mega，近日在主場活動中與球迷互動時，疑似遭遇帶有性暗示的冷笑話提問引發網路熱議，相關影片在社群平台瘋傳，只見一名男性球迷與Mega進行問答遊戲，前段內容尚屬正常，直到最後拋出「沒有XX的熊是什麼熊」的問題，現場氣氛瞬間變調，Mega在對方發言後露出明顯不悅神情，畫面被截圖轉傳後迅速延燒。不少球迷跟粉絲看完以後直呼：「根本越界！」Mega近日在主場活動中與球迷互動時，一名男性球迷與Mega進行問答遊戲，前面都還正常，最後他突然問「沒有XX的熊是什麼熊」的問題，Mega瞬間臉色一沉，而這題的答案是「母熊」，有人認為只是老掉牙的腦筋急轉彎，但也有人認為這種問題太冒犯，缺乏尊重。近年來，職業賽事娛樂化程度提高，啦啦隊成員與球迷的互動愈發頻繁，但隨之而來的，是言語尺度模糊的灰色地帶。Mega年僅18歲，仍屬練習生階段，事件也讓外界關注未成年或年輕成員在公開活動中是否獲得足夠保護，有網友建議，若言行涉及性騷擾層面，球團應提供明確申訴管道與法律協助，避免類似狀況再度發生。事實上，記者過去曾寫過一篇專題《》，探討啦啦隊在光鮮亮麗的背後，實則存在著不少被披著「友善」外皮被情緒勒索或騷擾的性暴力，同時探討現在的啦啦隊們，面臨著什麼樣的處境與解決方法。性騷擾不是文化、不是習慣，更不是「球迷的熱情」，它是一種暴力，而暴力不會因為笑容而消失，很多時候當人陷入一個極度恐慌的狀況時，大多都會以「笑」來帶過，這是一種潛意識的防衛系統，並非對方也樂在其中。目前已經有不少團隊已經在為保護女孩做出努力，舉例中信球團從一開始就是安排獨立通道讓女孩從球場下方進入應援席，樂天、味全球團也在近年加裝樓梯，讓女孩可以避開人潮直接從休息室進入應援席，不少籃球隊也安排獨立通道給女孩進場，減少跟球迷直接接觸的時間，