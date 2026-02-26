我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丫頭（如圖）表示2026全球零售環境都會有新的改變，AI不再只是行銷工具。（圖／丫頭臉書）

快電商三位創辦人森田與丫頭（詹子晴）、Vic陳雋希趁著新春假期飛往南半球澳洲充電旅行，去年電商充滿挑戰，單一通路已無法足夠滿足消費者，丫頭早已瞄準AI趨勢表示：「我們將快電商結合AI，提升用戶體驗、效率與服務。」而提到馬年目標？丫頭說：「今年希望能出國短期留學，嘗試不同生活體驗。」去年電商充滿挑戰，被問到如何看待整體局勢？Vic分析：「這幾年很明顯感受到消費降級，市場對整體消費信心偏保守。」認為2026 年仍會是充滿挑戰的一年，必須持續優化產品與服務、站在消費者立場思考需求。而丫頭早已瞄準AI趨勢，表示2026全球零售環境都會有新的改變，AI不再只是行銷工具，而會成為消費者購物體驗的一部分，「我們也將快電商結合AI，提升用戶體驗、效率與服務，期待開啟新一波成長」。提到馬年給自己的目標？丫頭透露：「我每年都有安排自己學習一項新事物，但從來沒有離開過台灣，今年希望能出國短期留學，嘗試不同生活體驗。」Vic則分享今年會安排一次快電商核心團隊的海外行程，一方面放鬆，也從不同市場觀察新的機會。森田、丫頭及Vic趁著馬年新春假期飛往南半球澳洲充電旅行，森田興奮直呼：「我是第一次去澳洲！拖丫頭的福才可以認識到澳洲更多深入的文化氣息。」結束僅七天的假期，森田立刻上工，凌晨5點下飛機，就直接進公司了，「覺得這一趟旅遊身心靈都顧到了，回來零時差直接開工」。