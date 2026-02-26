我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫淑媚（如圖）演唱會很有哏，大跳〈Like Jenny〉，還跟丁寧、鍾欣凌一起模仿《獵魔女團》，都是時下火紅元素，粉絲也期待台北開唱，可以看到陽光女團。（圖／華貴娛樂提供）

金曲歌后孫淑媚真的要來台北開唱了！去年底在高雄舉辦出道30年首場大型個唱《MAY好三十》，票房無懼強碰韓國女團TWICE與搖滾天王伍佰，寫下完售佳績。在北部歌迷的瘋狂敲碗下，孫淑媚正式宣佈將於6月6日將到台北流行音樂中心開唱，3月8日中午12 點全面啟售。帶著近期主演電影《陽光女子合唱團》狂破 6.5 億票房的驚人氣勢，屆時台北場會不會重現隱藏版的「陽光女子團」？孫淑媚的回應很曖昧，她表示，「特別來賓如果說出來，就不驚喜了呀！」去年高雄場有限定版嘉賓「SML獵魔女團」助陣，如今隨著《陽光女子合唱團》打破台灣影史紀錄，外界強烈期盼能看到「陽光女子團」在北流舞台大合體。面對外界逼問，孫淑媚大笑直呼：「這是陷阱題！神祕嘉賓說出來就不神祕了啊！」她以開盲盒比喻，賣關子表示到底最後是驚喜還是驚嚇，大家買票進場就知道，留給歌迷無限的想像空間。無懼天團天王夾擊完售 對粉絲躺平感謝回想去年底高雄場的盛況，孫淑媚表示，當時知道與 TWICE、伍佰同日開唱，自己純粹以平常心看待。所以當得知票房完售時，她心中湧上的不是覺得自己幸運，而是深深的感動。在當天眾多選項中，有這麼多人願意把那一晚留給孫淑媚。對於粉絲的支持，她幽默表示：「如果90度鞠躬是非常感謝，那我大概是直接『躺平在地上』的那種感謝吧。」30年努力迎來大豐收！要把夢做大做好回顧過去一年在電視劇、電影與演唱會的全方位大豐收，孫淑媚表示，這不算是豐收，比較像是30年來努力打拼、慢慢存下來的「利息」，終於一次領出來了。她形容去年，像在做一場鬧鐘一直響、卻不敢睜開眼的美夢，甚至好幾次想請人捏她一下。新的一年，她的目標很明確：「不只要做夢，還要把夢做大做好。」