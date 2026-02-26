我是廣告 請繼續往下閱讀

九天活動寫下驚人紀錄

官方證實：活動圓滿結束

「感謝各位信眾熱烈響應！本次『馬上發財』活動結緣品已全數發送完畢。只要誠心參拜，土地公一樣會保佑大家新的一年財源廣進、平安順心！」





信眾遺憾許願：期待驚喜追加

中和烘爐地南山福德宮的新春驚喜讓全台信眾瘋狂！今年廟方推出的「馬上發財」陶瓷馬盲盒，憑藉精緻質感與「馬上有錢」的超強好彩頭，在 Threads 上徹底爆紅。雖然領取門檻為「喜添油香 1,000 元」，但依然擋不住熱情的求財人潮，短短9天便全數領取一空！這次活動自農曆初一開始，原定配合新春期間發放，只要信眾致贈油香達 1,000 元（含）以上，即可獲得這尊限量的「馬上發財」公仔。儘管設有千元門檻，但在Threads開箱文的推波助瀾下，這款陶瓷馬公仔瞬間成為 2026 最受期待的招財聖物。隨著初九過後，烘爐地官方 IG、臉書社群平台昨日正式公告：完售消息釋出後，官方留言區隨即湧入大批信眾的「許願」聲浪。不少網友哀號表示，自己好不容易等到元宵節休假準備衝上山，卻發現已經搶購一空。甚至有人。有即將回韓國工作的信眾焦急詢問是否能補貨，希望能帶著這份好彩頭到海外打拼。留言區除了滿滿的「求補貨」與「求加碼」呼聲外，也有不少香友溫暖地表示，雖然沒換到公仔，但能上山感謝土地公庇佑、換取發財金，依然是開年最重要的儀式。這款陶瓷馬成功將傳統「添油香」習俗與現代「盲盒收藏」文化結合，不僅拉近了年輕族群與宮廟的距離，也讓大家看見了文化創意的強大吸引力。雖然目前已是「一馬難求」，但這波討論熱度已讓大家開始期待，未來是否還有機會再與這匹「致富神駒」結緣。