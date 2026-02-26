我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院今（26）日公布最新一期《廉政專刊》，總統賴清德與副總統蕭美琴就任後第二次財產申報內容曝光。根據申報資料，賴清德於2025年11月25日申報存款，有新台幣231萬2183元，較前一次2024年11月申報的1125萬4024元，減少894萬1841元。債務部分，房屋貸款為742萬2599元，較上次申報減少503萬7796元。不動產方面，賴清德名下持有台南市安平區金城段一筆土地與建物，土地面積189.23平方公尺、建物面積458.96平方公尺，均於2021年3月購得，並全數持有，申報價值分別為2442萬元及838萬元。在配偶財產部分，總統夫人吳玫如原持有美國國庫債券1166萬5856元，較上次申報略減約19萬元；此次則新增一筆基金投資，金額為1190萬2805元。此外，吳玫如名下登記一輛2006年12月購入的TOYOTA CAMRY汽車。副總統蕭美琴方面，申報存款1683萬4129元，較上次增加158萬4204元；房貸債務123萬7275元，較前次減少31萬8526元；另持有基金446萬2314元，較上次略減約10萬元。不動產部分，蕭美琴持有新北市永和區一筆土地與七筆建物，並將花蓮縣一筆土地與三筆建物交付信託，相關內容與前次申報相同。此外，總統府祕書長潘孟安的存款比起上次，增加了約600萬元，不過申報資料並未特別說明原因。因潘孟安母親2024年9月過世，推測可能是潘母留下的遺產。