現代不少人選擇不婚不生，單身一輩子，但過世後，房產該如何處理呢？有一名網友在臉書社團「買房知識家」表示，拚一輩子買房，卻因為沒有孩子繼承，離世後房子只能充公，「真是傻瓜」，但其他人不太認同，認為有房可保障老年生活品質，還有理財空間。恩典法律事務所律師蘇家宏也分析，單身人士的遺產繼承順序。
不婚不生拚買房 未來財產恐充公
原PO在臉書社團「買房知識家」表示，台北市無人繼承的房產數量多，截至2024年3月，因為逾期沒有辦理繼承登記，而被登記列冊管理的土地超過1.9萬筆、建物超過2400棟，總價值高達779億元以上，如果在15年內仍無人認領，就會公開標售，所得充公，讓原PO感嘆，拚一輩子買的房子，沒生小孩，最後死後房子被政府充公，「真是傻瓜」，認為沒有生小孩，應該不用買房。
貼文一出，有些人贊同原PO，「還好只租得起房，也沒存款，還負債累累，欠了一堆信貸跟卡債，才不用擔心那麼多，死了也是銀行吃虧」、「辛苦一輩子買的房繳到死，最後還不是送人」。
許多人讚買房好處 不用看房東臉色、還能理財
也有許多人不認同原PO的想法，「至少這輩子是住在自己的房子，不用看房東臉色」、「至少不用找房，不用搬家，不用押金，雖然房子要修繕，至少過得去」、「看怎麼想吧！活著的時候有充分享受到擁有房子的一切，死掉後房子歸誰其實都無所謂」、「至少有生之年有地方住不用被房東趕」。另外，有人指出，有房產才有理財空間，有房子除了是資產之外，未來還能用「以房養老」的方式，向銀行貸款換領取生活費。
針對高齡不婚不生的單身者，未來遺產如何規劃呢？恩典法律事務所律師蘇家宏表示，沒有小孩的單身者過世後，留下來的財產會給父母繼承，若是父母過世，會看單身者有沒有兄弟姐妹，由兄弟姐妹繼承遺產，如果連兄弟姐妹也沒有，遺產就很可能會充公。蘇家宏建議，高資產的單身族群一定要先準備好遺囑，而且先不要公開，可以請信任的人保管和執行遺囑，確保財產可以依照自己的心願分配。
資料來源：買房知識家、蘇家宏
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「買房知識家」表示，台北市無人繼承的房產數量多，截至2024年3月，因為逾期沒有辦理繼承登記，而被登記列冊管理的土地超過1.9萬筆、建物超過2400棟，總價值高達779億元以上，如果在15年內仍無人認領，就會公開標售，所得充公，讓原PO感嘆，拚一輩子買的房子，沒生小孩，最後死後房子被政府充公，「真是傻瓜」，認為沒有生小孩，應該不用買房。
貼文一出，有些人贊同原PO，「還好只租得起房，也沒存款，還負債累累，欠了一堆信貸跟卡債，才不用擔心那麼多，死了也是銀行吃虧」、「辛苦一輩子買的房繳到死，最後還不是送人」。
也有許多人不認同原PO的想法，「至少這輩子是住在自己的房子，不用看房東臉色」、「至少不用找房，不用搬家，不用押金，雖然房子要修繕，至少過得去」、「看怎麼想吧！活著的時候有充分享受到擁有房子的一切，死掉後房子歸誰其實都無所謂」、「至少有生之年有地方住不用被房東趕」。另外，有人指出，有房產才有理財空間，有房子除了是資產之外，未來還能用「以房養老」的方式，向銀行貸款換領取生活費。
針對高齡不婚不生的單身者，未來遺產如何規劃呢？恩典法律事務所律師蘇家宏表示，沒有小孩的單身者過世後，留下來的財產會給父母繼承，若是父母過世，會看單身者有沒有兄弟姐妹，由兄弟姐妹繼承遺產，如果連兄弟姐妹也沒有，遺產就很可能會充公。蘇家宏建議，高資產的單身族群一定要先準備好遺囑，而且先不要公開，可以請信任的人保管和執行遺囑，確保財產可以依照自己的心願分配。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。