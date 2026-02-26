我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S（如圖）日前透過社群IG宣布回歸綜藝節目《小姐不熙娣》，消息一出讓粉絲們期待不已。（圖／翻攝自小SIG）

藝人小S（徐熙娣）因痛失大S停工1年，日前透過社群IG宣布回歸綜藝節目《小姐不熙娣》，消息一出讓粉絲們期待不已。今（26）日小S公開代言影片，向大家推薦膠原蛋白飲，影片中小S氣色超好，恢復以往搞笑個性，文中寫道：「I’m back～沒錯，姐．回．來．了！」網友看了也興奮直呼「恭迎熙妃回宮」。小S消失1年宣布復工，今日她在IG上公開連續代言5年的膠原蛋白飲，霸氣宣告：「I’m back～沒錯，姐．回．來．了！而且還是老樣子。」影片中小S散發女王般的氣場，對著鏡頭擺出各種怪表情，誇張的說話方式，讓人再度看到以前的她。貼文一出，網友立刻湧入留言，誇獎小S說：「巨漂亮了」、「好開心看到妳」、「回來了」、「狀態超好」、「熙妃回宫！」、「我們熟悉的小S姐回來了」、「姐 依舊是最美麗的～」、「S姐！強勢回歸」。小S揮別傷痛，先前在社群文中感性寫下：「這段時間謝謝東森電視台一直支持我，等待我回去工作，也感謝Sandy吳姍儒、薔薔、派翠克把節目做的那麼精采，還有可愛的班底們和辛苦的同事們，我可以試著開始工作了！」節目所屬東森綜合台也證實：「《小姐不熙娣》之《主持復健之路》特輯預計將於4月份正式播出，敬請期待。」