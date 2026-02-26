我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安昨日宣布推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下子女的家長，若企業願意不減薪，同意減少勞工1小時工時，將補助8成薪資差額。桃園市議員凌濤今（26）日表示支持北市府的政策，並反問中央何時要跟進應對「少子化」？凌濤表示，縱使台北市推行育兒家長「日減工時」政策有戶籍限制及金額上限，但他身為「二寶爸」仍然支持三寶爸蔣萬安的政策，因為面對少子化危機，國家不能束手無策。對於許多有孩子的雙薪家庭而言，他們並不是希望少工作、或減少收入。薪水對於孩子的學費、教育與日常開銷來說，本來就幾乎是剛剛好。他問過很多小家庭，他們真正期待的，其實只是每天能多出一個小時的時間，讓自己可以從工作的地點趕到孩子的學校或安親班，親自接他們下課。凌濤指出，也有不少生產完的媽媽認為，比起延長產假，「每天少上一小時班」更務實，能更貼近現實生活，讓工作與照顧孩子之間取得相對可行的平衡。像許多國小階段的孩子，中午用完營養午餐後，往往就由安親班接走。孩子一天中最期待的時刻，就是下午六點，看到爸爸媽媽出現來接他們回家，有些家庭更常常沒有其他人能幫忙接送。沒有提早從公司出發，加上通勤塞車，幾乎不可能準時抵達。凌濤坦言，當然，政策仍有許多細節需要克服。整體經費可能高達百億元，台北市或許有需求，目前也僅在初步規劃預算階段，其他縣市仍需審慎評估長遠的財政負擔狀況。此外，若企業補助設有上限，超過額度後如何維持公平分配？如何創造誘因，讓私部門願意等比例投入、共同承擔，也是關鍵課題。目前效果雖然有限，但也為遲遲未能延長產假找到另一種方向，讓家庭能更平衡育兒與工作需求。若能由地方作為領頭羊，進一步帶動中央政府跟進，這就是一項值得支持的政策。凌濤說，當桃園市長張善政推動全台最友善的婦幼政策、台北市長蔣萬安正全力面對台灣最嚴峻的少子化國安危機，努力改善小家庭的生活品質時，國家層級的政策又做了什麼？凌濤指出，他曾在信箱中收到教育部與衛福部寄發的宣傳資料，把既有政策重新包裝，花費文宣經費寄送給民眾。除了宣傳效果，卻難見實質功能。只能感嘆，當前中央政府過度沉迷政治攻防、只求連任，倚賴網路青鳥攻擊，卻讓真正承受壓力的基層家庭，只能無奈、也只能傻眼。