泰國街頭常見的椰奶小圓餅「可露克」（kanom krok），正式躍上國際舞台。美食指南TasteAtlas公布2026年榜單，將可露克評選為「泰國最佳甜點」，並在全球最佳鬆餅類別中名列第7。這款質樸的椰奶米漿點心，現已成為泰國官方與民間共同慶賀的文化代表作。泰國文化部長莎比達（Sabida Thaiseth）指出，這項排名源自全球使用者的真實評分與評論，反映出泰式甜點在海外市場具備穩定的人氣。泰國政府官網也分享這份「文化驕傲」，邀請民眾共同關注泰式風味在國際間的影響力。關於可露克能從眾多競爭者中脫穎出的原因，莎比達分析，其獨特魅力來自濃郁的椰奶香氣，以及外層微脆、內餡柔嫩的口感層次。製作過程講究火候控制與分次下糊的工序，展現在地代代相傳的烹飪智慧，將風味濃縮進一口大小的圓餅中。在「泰國前10大甜點」名單中，其他入榜者包括觀光客熟知的芒果糯米飯、巴東哥（Pa tong go）、九層糕、椰奶雜果甜品（Ruam Mit）、炸蓮花糕（Kanom fak bua）、仙草、斑斕粉條、炸香蕉與蛋捲薄脆（Thong Muan），幾乎完整涵蓋了泰式甜味的經典地圖。在全球鬆餅榜單部分，可露克今年穩坐前段班，雖然排名較2024年略微後移，但依然具備極高的認同度。TasteAtlas強調其排名機制具備辨識真實使用者的功能，能降低非正常灌票的影響，使榜單呈現全球食客最直接的口碑反饋。除了可露克，大城名產「大城糖絲捲」（Roti Sai Mai）等帶有泰式風格的餅類甜點也再度受到關注。近期社群平台上亦出現不少正面迴響，如日本單車騎士分享在泰國發現芒果糯米飯與椰子冰淇淋等「新歡」，顯示泰式甜點透過好感度，正自發性地建立起一條國際傳播鏈。可露克在國際榜單上的表現，為泰國觀光與文化輸出增添了實質戰果。昔日街邊的小吃攤點心，現已轉化為具備國際認可的「泰國名片」。後續如何將這波熱度轉化為長期的旅遊故事與品牌價值，將是泰國推廣文化觀光的下一個觀察重點。