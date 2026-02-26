我是廣告 請繼續往下閱讀

S26 Ultra機身變薄了！多一個鏡頭模組、邊框改鋁合金

▲S26 Ultra背面多了一個鏡頭模組，裸機放在桌上的「蹺蹺板效應」比起上一代更加明顯。（圖／翻攝自YT「Joeman」）

S26 Ultra「智慧防窺模式」太強！Joeman狂讚：近年最創意升級

▲Joeman認為S26 Ultra最令人驚豔的升級，就是Privacy Mode（智慧防窺模式），是近年來手機界最有感、最有創意的升級。（圖／翻攝自YT「Joeman」）

▲S26 Ultra新增「水平鎖定」功能，提升錄影穩定度。（圖／翻攝自YT「Joeman」）

Galaxy AI獨自升級！零存在感服務用戶、實時音訊橡皮擦超實用

▲S26 Ultra在Galaxy AI部分多了「Nudge」的功能，AI會在背景默默觀察使用者需求，例如聊到行程時，手機會自動秀出行事曆。（圖／翻攝自YT「Joeman」）

S26 Ultra充電功率提升！台版首加入eSIM功能

三星S26 Ultra亮相，百萬網紅Joeman火速赴美開箱，認為升級幅度大於前代，直呼：「是很值得買的一代！」Joeman表示，S26 Ultra改動幅度遠大於去年的S25Ultra，除了新機機身更薄更輕，改用鋁合金邊框並強化散熱，搭載for Galaxy旗艦處理器，且主鏡頭與長焦升級、夜拍表現提升，還新增水平鎖定錄影功能，同時Galaxy AI也默默獨自升級。最大亮點絕對是硬體級「智慧防窺模式」，螢幕導入創新智慧防窺技術，免貼保貼即可全向隱私防護，還可依App彈性開啟且全方向縮小可視角，讓Joeman大讚是近年來最有感、最有創意的升級。Joeman表示，從外觀來看，S26 Ultra依舊維持洗練的商務旗艦風格，但最明顯的差異在於機身變薄了，厚度從上一代的8.2mm縮減到7.9mm。雖然厚度降低，但因為主鏡頭與長焦模組升級，背面多了一個鏡頭模組，辨識度極高，不過Joeman也點出缺點：「因為鏡頭更厚，裸機放在桌上的『蹺蹺板效應』比以前更明顯了。」並將S26 Ultra和上一代同時放在桌上相比，確實差異更加明顯。有趣的是，這一代機身邊框從鈦金屬改回了鋁合金，目測大約輕了10克。Joeman解釋，和隔壁棚iPhone 17相同，這不只是為了減重，更重要的是鋁合金的散熱效率更好，搭配內部的複雜設計，能讓最新一代處理器更穩定地發揮暴力效能，玩重載遊戲也不容易發燙。Joeman認為S26 Ultra最令人驚豔的升級，就是Privacy Mode（智慧防窺模式），以往重視隱私的人得花錢貼防窺膜，但防窺膜會讓螢幕亮度、色準大幅下滑。三星這次從硬體底層解決問題，將OLED燈泡切分成「廣視角」與「窄視角」。Joeman在實測中展示，當功能開啟後，手機會關閉廣視角燈泡，讓側邊看過去完全漆黑。他大讚：「這招真的太酷！你可以針對Line、IG設定開啟，看劇時再關掉恢復廣視角，重點是它連『上下』都能防窺，完全贏過傳統保貼！」這也是他近年來覺得手機界最有感、最有創意的升級。至於在拍照表現方面，S26 Ultra將主鏡頭與長焦鏡頭光圈加大、進光量提升，夜拍細節更清晰、噪點更低，同時還新增了「水平鎖定」功能，提升錄影穩定度。在Galaxy AI部分，除了延續Gemini Pro的強大生圖能力，S26 Ultra這次多了「Nudge」的功能，AI會在背景默默觀察使用者需求，達到一種沒有存在感、恰到好處的溫柔。例如朋友聊到想養貓，系統就會自動跳出手機裡的貓咪照片讓用戶分享，或是聊到行程時，手機會自動秀出行事曆，省去切換App的麻煩。此外，AI這次還新增了「實時音訊橡皮擦」，過往幾代手機都只能幫自己錄的影片降噪，如今觀看別人的YouTube影片時，若覺得對方風切聲太大、底噪太亂，S26 Ultra也能直接幫影片降噪，實用性爆表。至於大家關心的電力，Joeman提到充電功率終於從「祖傳45W」提升到了60W，雖然30分鐘充75%的數據看似沒變，但前期的補電速度確實變快了。不過他也坦言，三星在充電上依舊走保守路線，雖然速度比iPhone快，但還是輸給百瓦快充的機型。最後則是針對台灣用戶的升級，「台版終於有eSIM了！」這對於常出國的商務人士或旅遊愛好者來說，絕對是一大進步。Joeman總結，S26 Ultra在維持強大拍照的同時，解決了手感與功能面的痛點，甚至在防窺螢幕上做出別人沒有的創舉，「光是一個防窺螢幕，我就想給三星一個大拇指」，是很值得入手的一代。