你看過凌晨4點的籃球場嗎？美國職籃 NBA 豪門球隊洛杉磯湖人，因為已故傳奇球星科比布萊恩（Kobe Bryant）及現役球星詹姆斯（LeBron James）等人，在全球擁有大量粉絲。近期就有民眾在基隆的一處小公園發現，裡面籃球場顏色竟然是湖人隊經典的紫金配色，畫面曝光立刻引爆球迷關注，紛紛喊話想去朝聖，而這座公園所在地點就在台灣最北端的基隆市！
小公園竟然有湖人隊球場！球迷嗨翻想朝聖
昨（25）日有民眾臉書社團爆廢公社分享，自己家裡外面的小公園經過重新整修之後，原本普通的籃球場竟然變成超顯眼的紫金配色，讓他忍不住驚呼：「還以為來到 LA 洛杉磯湖人主場！」
照片曝光後，立刻掀起全台灣球迷的關注「以為了這個配色從高雄去那邊打一場球，超好看」、「這球場要爆紅了，凌晨4點一堆老大粉絲會去拍照」、「上去要穿kobe鞋」、「在社區終於可以看NBA」、「確定當地有湖人粉絲」、「看到這球場就想到老大穿著藍白拖、嘴裡講著台語」、「想你了老大」。
湖人隊配色球場在基隆暖暖！整修蛻變網路爆紅
這個洛杉磯湖人隊配色球場所在地點，是位於基隆市暖暖區暖暖街610巷的「三角公園」，這座公園從高處往下看就是一個很明顯的三角形，因而得名。其實三角公園占地不大，就是一個很普通的社區型公園，是在地民眾散步、小朋友平時玩樂的地點。
過去三角公園的籃球場，其實跟台灣一般公園無異，都是淺綠色的設計，但是在2024年底改建計畫通過並開始動工之後，公園內的設施、遊樂器材也逐步更新，直到近期換籃球場地板重新上漆整理，最終出現了湖人隊配色的特殊景觀，因此在網路社群上爆紅。
台灣版湖人隊籃球場地點
官方名稱：暖西三角公園
地址：基隆市暖暖區暖暖街610巷2-6號
特色：有湖人隊配色球場、全新的兒童遊具
資料來源：陳冠羽-醒之暖暖
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（25）日有民眾臉書社團爆廢公社分享，自己家裡外面的小公園經過重新整修之後，原本普通的籃球場竟然變成超顯眼的紫金配色，讓他忍不住驚呼：「還以為來到 LA 洛杉磯湖人主場！」
這個洛杉磯湖人隊配色球場所在地點，是位於基隆市暖暖區暖暖街610巷的「三角公園」，這座公園從高處往下看就是一個很明顯的三角形，因而得名。其實三角公園占地不大，就是一個很普通的社區型公園，是在地民眾散步、小朋友平時玩樂的地點。
台灣版湖人隊籃球場地點
官方名稱：暖西三角公園
地址：基隆市暖暖區暖暖街610巷2-6號
特色：有湖人隊配色球場、全新的兒童遊具
資料來源：陳冠羽-醒之暖暖