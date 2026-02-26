我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院今（26）日公布最新一期《廉政專刊》，外交部長林佳龍仍維持億元身價，與妻子廖婉如存款就超過億元，還有1.9億元的有價證券，包括1.2億的股票，最大宗的是奇美實業股票，還有4千萬的債券，包括蘋果公司的公司債、波克夏海瑟威金融公司的公司債，另外在台北市北安路一帶，擁有五棟房產。國防部長顧立雄夫婦，存款有2671萬元，有價證券255萬元，還有576萬元的珠寶、畫作、古董，另在北投區有10筆土地與建物。行政院長卓榮泰這次財產申報，存款共921萬7578元，較上次申報的601萬1270元，增加320萬6308元；周轉金債務共356萬1891元，較上次申報386萬129元，減少29萬8238元。卓榮泰與妻子還持有台北市內湖區2筆土地與3筆建物、1輛LEXUS汽車、股票價值7220元。行政院祕書長張惇涵存款共642萬1730元，持有新北市新店區13筆土地與2筆建物，以及1輛VOLKSWAGEN GOLF汽車，另有房屋修繕貸款250萬6261元。國安會副秘書長林飛帆存款131萬元，有價證券29萬，其中包括614股台積電，不過申報資料僅以票面價額10元計算，若以目前台積電每股2000元計算，價值將近130萬元。林飛帆夫妻名下無房產土地，不過林飛帆在台南有不少投資，價值282萬元。