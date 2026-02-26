我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安昨日宣布推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下子女的家長，若企業願意不減薪，同意減少勞工1小時工時，市府將補助8成薪資差額。對此，北市議員林珍羽今（26）日表示，感謝蔣市府採納她的建議，也許政策尚不完美，但開始嘗試，改變才會一點一滴的出現。民眾黨中央黨部今日舉行新春開工團拜，柯文哲、民眾黨主席黃國昌率領全體黨公職人員共同參與開工團拜，並接受聯訪。媒體詢問蔣萬安昨天宣布育兒減少工時政策，柯文哲回應說，任何一個政策他要配套，因為這個不是突然公佈，他還不知道的細節，今天大家是來上班的，不是來回答這些問題，柯文哲並點名要選台北市議員的吳怡萱等回應。吳怡萱回應說，「就像柯主席說的，這個需要配套措施」，她昨天看到蔣萬安身為三寶爸，他要為家庭減輕負擔，營造友善的家庭育兒環境，這是給予正面的肯定，但是後面就像柯文哲說的配套措施，它會不會因為這樣子，影響了其他沒有生兒育女的這個員工，或者是說會被貼上負面標籤，以及企業有沒有準備好，這些相信大家都看得到這些問題，所以也希望蔣市府在提出好政策的時候，也應該要把後面的配套給想好。吳怡萱說，現在看起來也是有一些企業響應，如何讓這些企業的響應能夠順利，以及後續有其他的企業可以跟進，這個都要滾動式的調整。民眾黨北市議員陳宥丞回應說，其實現在議會這一年很明確的發現蔣市府的政策確實像剛剛所說立意良善，從生生喝牛奶到無菸城市，以及昨天公佈的這個要減輕爸媽負擔。「可是當然有一個共同的需要克服的問題，就主席剛剛提到的，請問配套在哪裡？不能總是丟出來，但是民眾跟不上，企業不知道，反而會造成更多的負擔跟拖累，甚至會造成企業跟上班族之間的對立」，這是目前看到最大的問題。陳宥丞說，不管從無菸城市、生生喝牛奶還是到昨天育兒政策，而且包括台北市，尤其台灣其他也算是中小企業，都知道現在缺工的問題非常嚴重，當你左邊放福利讓爸媽可以養兒育女，但右邊中小企業的競爭力我們同時要兼顧，這要不斷的提醒蔣市府。對的政策民眾黨一定會跟上，但是配套要有，不能夠總是先丟出來立意良善，如果沒有配套，反而會讓它打折扣。林珍羽則表示，感謝蔣市府採納她的建議，政治落實在生活中的每一天，而民意的陳情透過監督質詢，也許政策尚不完美，但開始嘗試，改變才會一點一滴的出現，落實成為政策。