泰國曼谷巴吞旺淩晨驚現街頭搶劫案，一名香港女子乘坐嘟嘟車時，遭兩名騎摩托車男子搶走肩背包，警方已立即展開調查。案件發生在素帕查拉賽體育場（Supachalasai Stadium）對面路段，當地治安再度引發關注。據泰國媒體The Thaiger報道，受害女子於今天淩晨1點47分報警稱，事發時一輛無牌摩托車靠近嘟嘟車，車上兩名壯碩男子突然伸手，將她的肩背包奪走。女子試圖拉回包包，但未能成功，指甲在拉扯過程中受傷。包內共有約1萬泰銖現金及護照，女子表示對突如其來的搶劫事件感到震驚與害怕。警方迅速記錄案情，並承諾全力協助受害者取回失物，保障旅客安全。巴吞旺警察局表示，嫌犯搶劫後沿巴吞旺路口方向逃離，現場已布控警力，並調閱附近閉路電視畫面，以確認兩名嫌疑人的身份並追查下落。警方提醒民眾，深夜乘坐嘟嘟車或摩托交通工具時，應保持警惕，隨身物品盡量放置在身體前方或緊身包中，避免成為盜搶目標。案件仍在進一步調查中，警方呼籲知情民眾提供線索，同時敦促外國遊客提高防範意識，以確保夜間出行安全。