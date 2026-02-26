我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市一名李姓男子2025年8月16日清晨，前往林森路一家早餐店借廁所遭拒，不僅情緒失控砸店，還出手打傷老闆娘。警方獲報到場後，並未當場逮捕，只將李男帶回派出所保護管束，不料，李男隨後又返回早餐店撂話恐嚇，新竹地方法院審理後，25日依恐嚇危害安全罪，判處李男有期徒刑3個月，得易科罰金。檢方調查指出，事發於2025年8月16日凌晨5時38分左右。李男當時前往林姓老闆娘經營的早餐店，開口要求借用廁所，林女以不便對外借用為由婉拒。怎料，李男竟因此心生不滿，當場情緒失控，在店內大肆破壞。李男揮手將店內的各類食材與器材強行撥落至地，導致現場一片狼藉。除了毀損財物，李男更對林女大聲恫嚇，甚至揮拳毆打林女臉部，導致其右臉頰受有挫傷紅腫。林女驚恐之餘向警方報案，警方趕抵現場後，將情緒激動的李男帶回派出所進行保護管束。然而，李男在離開派出所後並未悔改，反而在事發約1小時後再度折返早餐店滋事，對著驚魂未定的林女咆哮，並語帶威脅地稱：「Ｘ！今天是我一個人沒帶兄弟而已、我不是來收保護費」，暗示自己背景不單純，導致林女深感恐懼。法官審理時，李男對犯行供認不諱。針對傷害與毀損部分，因李男已與林女達成調解並賠償損失，林女已撤告。不過，涉及恐嚇罪部分，法官認為李男僅因細故糾紛，不思以理性方式解決問題，竟然對素不相識的店家施加暴力與言語威脅，危害社會治安。法官最終依恐嚇罪判處李男有期徒刑3個月。