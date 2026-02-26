我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹一名徐姓男子前（2024）年5月將車停在路肩，卻未察看後方來車便貿然開門，導致後方莊姓重機女騎士閃避不及猛撞車門，重創送醫後雖撿回一命，卻因創傷性顱內出血至今仍昏迷不醒，醫院評估恢復意識機率極低，恐成植物人。案件歷經兩審審理，最終判刑8月、緩刑4年定讞，但附帶高達2000萬的賠償條件。判決指出，2024年5月14日下午5時許，徐男將車停在新竹縣中正西路車道路肩，準備下車時未注意後方車流猛開車門，後方騎乘重型機車直行的莊姓女騎士因閃避不及，直撞上車門後倒地重傷失去意識。徐男肇事後主動自首。莊女經送醫急救並接受腦部手術，目前仍意識不清住院治療，依醫院診斷，未來治癒並恢復意識的可能性極低。檢方依過失傷害致重傷罪起訴。新竹地院一審認定徐男應負全部肇責，雙方因和解金額落差過大未能達成共識，判處有期徒刑8月，且不得易科罰金。徐男認為量刑過重、檢方則主張過輕，雙雙提起上訴。高院二審審酌鑑定結果、被害人傷勢程度，以及徐男自首、認罪態度與後續達成和解等情節，認為原審量刑並無不當，駁回雙方上訴。不過，考量徐男無故意犯罪前科，且與被害家屬以2000萬元達成和解，家屬亦同意給予附條件緩刑機會，法院宣告緩刑4年。若未依約履行賠償且情節重大，法院得撤銷緩刑。依和解內容，2000萬元包含先前強制汽車責任保險理賠200萬元。徐男已於2025年2月2日先行給付20萬元，並須於3月30日前給付1500萬元、6月30日前給付90萬元、11月30日前給付100萬元，並於2026年6月30日前給付尾款90萬元，全案定讞。