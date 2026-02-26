我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中捷市府站入口有大型螢幕播放冠軍賽珍貴畫面，應援中華隊賽事。（圖／記者顏幸如攝，2026.02.26）

▲中捷公司化身WBC應援基地，啦啦隊女孩短今、衣宸也來與「張育成」同框。（圖／記者顏幸如攝，2026.02.26）

▲球迷拿著手機「掃一排啦啦隊女孩」。（圖／記者顏幸如攝，2026.02.26）

2026年世界棒球經典賽（WBC）戰火即將點燃，號稱全國最大、直播螢幕高達4層樓的轉播活動，下週將在台中市政府前廣場連續舉辦4場。為凝聚全民應援力量，中捷公司化身WBC應援基地，今天啟動「東京告捷，前進邁阿密！」應援系列活動，啦啦隊女孩短今、衣宸也來參與，現場不僅有超吸睛的球場打卡區，還可與中華隊球星張育成、8位啦啦隊女孩的人形立牌合照，並索取簽名海報、簽名球或官方限量「應援標語紋身貼紙」。每有中華隊參與的大型國際棒球賽事，台中市政府就會在府前廣場進行大型直播，府前廣場可容納上萬人，且有1300吋、4層樓高的超巨型LED螢幕，是全台最大的播放規模，每位球迷都能擁有極致的臨場感，點燃心中的熱血棒球魂。2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，市府日前宣布將於3月5日至8日中華隊預賽期間，連續直播4場賽事，讓城市核心地帶一秒化為歡騰的觀賽專區。目前已經的轉播場次如下：3/5（四）11:00 台灣 vs 澳洲3/6（五）18:00 台灣 vs 日本3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國中捷公司今（26）日也正式啟動「東京告捷，前進邁阿密！」應援系列活動，號召球迷搭捷運挺中華隊，應援記者會在中華隊啦啦隊女孩短今、衣宸的表演中開場，球迷將捷運出入口擠得水泄不通。捷運市政府站1樓打造超吸睛「球場造型打卡區」，有真人比例的張育成與啦啦隊女孩立牌、計分板及賽程表，還有球迷最期待的「加油留言牆」供大家集氣。中捷公司董事長顏邦傑表示，WBC賽事期間，中捷全線車站列車進站音樂改為中華隊應援曲「就一起」；各捷運站跑馬燈不斷更新比賽最新戰況與結果，讓民眾在通勤路上或趕往觀賽途中，感受球賽一觸即發的緊張與刺激，每一秒都能與中華隊同在。後續好康活動還包括2月27日至3月8日每天上午9時至10時，前50位憑當日搭乘證明在留言牆寫下加油宣言的球迷，可獲「國防部長」張育成簽名海報；打卡合照上傳FB社群可抽張育成親筆簽名球。另於直播日比賽開始前2小時搭乘捷運至市政府站出站的旅客，可領取官方限量「應援標語紋身貼紙」，讓球迷將支持中華隊的心「貼」在臉上或手臂上，憑紋身貼紙還可在市府前廣場市集享專屬優惠。