立法院長韓國瑜日前面邀總統賴清德到立法院進行國情報告，並稱賴總統欣然答應，2人茶敘期間，韓國瑜更以「化」字談及大事化小、小事化無、逢凶化吉，打趣稱「不要化骨綿掌就好」，發揮一貫幽默感。對此，資深媒體人黃暐瀚今（26）日表示，韓國瑜在擔任院長後不抱仇恨，其實在很多面向都很「符合資格」，近期言行舉止加入很多台灣元素，顯示他要搶的是中間選票，而不只是國民黨的基本盤。
黃暐瀚今上《NOWnews 今日新聞》的自製網路政論節目《鄉民大學問ep.131》表示，韓國瑜院長出手了，之間就跟大家說過，從脈絡看來，韓國瑜確實越來越有份量、重量，身為院長，在調和鼎鼐之際，韓國瑜也認真要讓國民黨重新成為2028台灣民眾的選擇，至於他自己會不會是民眾的選擇？他的確會是被期待的人！
黃暐瀚認為，目前看來，韓國瑜很多面向都非常qualified，除了他是中華民國派，自從經歷大選失利、高雄市長被罷免，回到立法院後，他也沒有什麼仇恨，也沒有對民進黨的立委太多，尤其他看到海外僑胞回來還會說：「眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情」，談話中增加了很多台灣元素，顯示他要的是中間選民，不只是國民黨基本盤。往中間搶，才是勝負的關鍵。
黃暐瀚接著指出，近期，為什麼台中市長盧秀燕要訪美、台北市長蔣萬安要跟美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）一起燈會？他們就是志在大位，所以他們更在意中間選民在乎的是什麼？過往馬習會後，國民黨選票明顯萎縮，因此這2位，加上韓國瑜，他們近期的言行舉止已經和國民黨主席鄭麗文不一陽，他們認為的是，國民黨要恢復2008年執政時，「台灣向前行、台灣一定贏」的口號，擁抱滿滿台灣元素才能重返執政，而同樣地，民進黨那邊也已加入大量中華民國元素。
