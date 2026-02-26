我是廣告 請繼續往下閱讀

擁有百年歷史的台中客庄盛事「2026臺中東勢新丁粄節」，將於2月27日及28日在東勢客家文化園區前廣場盛大登場。適逢二二八連續假期，預期將吸引大批遊客造訪山城。為維持會場周邊交通順暢，轄區東勢警分局已規劃完善的交通疏導措施，並呼籲民眾多加利用免費接駁車前往會場，輕鬆體驗客家傳統節慶的熱鬧氛圍。「新丁粄」源自早期客庄居民以米粄向土地公祈求新生、傳遞喜悅的信仰，現已發展為凝聚社群情感的全國知名「鬪粄文化」。今年活動首日（27日）上午9時至11時將舉行盛大的踩街活動為節慶揭開序幕，踩街隊伍自東勢國中出發，沿東崎路五段、三民街、中山路行進，最終至客家文化園區廣場集結表演。此外，第五橫街（三民街至西新巷口）將封街進行設攤活動；而3月3日元宵節當天，文化街上的永光祠、永安宮等多間廟宇也將舉辦傳統的鬪粄祈福活動。針對周邊道路的交通管制，東勢警分局指出，配合活動與封街設攤，管制時間分為2月26日上午9時至晚間6時，以及2月27日、28日上午9時至晚間10時。屆時請用路人務必配合現場員警與義交的指揮改道行駛。由於會場周邊道路路幅較為狹小，警方強烈建議遊客將車輛停放於外圍，轉乘接駁車進入會場。本次活動共規劃兩條免費接駁路線：A線由東勢河濱公園停車場出發，沿途停靠三民街及第五橫街口（東勢國小），終點為豐勢路與文化街口；B線則由許良宇圖書館（文昌廟）出發，往返東勢客家文化園區南側。接駁車於27日及28日上午9時至晚間9時行駛（中午12時至1時、傍晚5時至6時停駛），約15分鐘一班，並視人潮彈性發車。自行開車的民眾，亦可將車輛停放於東勢立體綜合停車場、東勢客家文化園區停車場、許良宇圖書館停車場、東勢停七停車場或東勢河濱公園等地，再步行至會場。東勢警分局表示，活動期間除定點交通管制外，也將以機車巡邏方式進行機動疏導，並隨時透過警廣提供即時路況，讓遊客能安心暢遊東勢，感受客庄魅力。