針對民眾黨立委李貞秀就職爭議，行政院長卓榮泰今（26）日下令，在資格尚未確認前，各部會一律不能提供任何資料、機密資料等。對於卓榮泰未來是否接受李貞秀質詢，行政院發言人李慧芝回應，「院長稱呼她為『李女士』，答案應該很清楚」。李貞秀就職立委資格被質疑，卓榮泰今宣布，在李貞秀合格資格尚未確認前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。媒體詢問，卓榮泰下週將到立法院備詢，屆時是否會接受李貞秀備詢？李慧芝回應，因為李女士的戶籍、國籍爭議還無法釐清，至於卓榮泰是否會拒絕李貞秀的質詢，「我想院長稱呼她為『李女士』，答案應該很清楚」。李慧芝進一步表示，行政院秘書長張惇涵已邀集內政部、陸委會及中選會，就相關事證進行討論，目前狀況是，李女士無論是適用《兩岸關係條例》或者是《國籍法》，仍有疑義，這部分內政部、陸委會也多次說明。李慧芝說，近日在立法院質詢時，立委陳培瑜也透露立法院長韓國瑜將就此案進行協商，「我們也希望爭議可以趕快釐清」。內政部戶政司長陳永智補充，內政部已3次函請立法院秘書長跟李貞秀女士，要提具就職前已辦理放棄國籍的證明，並請立法院依照《國籍法》第20條規定來辦理。陳永智說，立法院秘書長於2月13日回函，但函內並未提供相關的書面證明文件，所以迄今還是沒收到李貞秀女士辦理放棄國籍的證明文件，而依照《國籍法》20條規定，立法委員是由立法院解職，還是必須由立法院依規處理。陸委會法政處副處長董育芸則說，有關李貞秀案後續延伸國人要擬登記參選，對於這些國人是否符合參選的資格要件部分，會在3月初找內政部、中選會開會研商，開會資格查核驗證的機制精進完整，避免未來類似狀況發生。