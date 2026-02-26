我是廣告 請繼續往下閱讀

▲清華大學高雄校區進修中心一館前身為南區兒童之家，未來將作為教學、學術交流與各類研習活動場域。（圖／清華大學提供）

「國立清華大學高雄校區」今（26）日舉行啟用儀式。繼去（114）年7月「國家重點領域校際研教園區」由國立陽明交通大學率先啟用後，清華大學加入運作，園區雙校架構更加完整，形成南臺灣半導體與前瞻科技研發的人才雙引擎，共同補強高雄「半導體S廊帶」關鍵研發量能，邁向「產學共創」的重要里程碑。清華預估，未來十年內高雄校區將有約1,000名學生與100名教師進駐，形成從基礎研究到產業應用的完整創新生態系，成為南台灣高階人才培育與科技創新的重要基地。學校亦將整合在地資源，連結高雄公私立大學，共同為產業轉型與區域發展盡心。市長陳其邁表示，隨著兩所頂尖大學進駐，高雄產業升級最關鍵的人才拼圖已逐步到位，市府也將確保園區發展與周邊自然環境共融共生，加速高雄邁向全球高科技研發重鎮。陽明交通大學高雄校區於114學年度開課後，清華大學亦將於115學年度正式招生，教學與研究領域涵蓋AI應用科技、永續經營及半導體相關研究，全面強化南部科技產業所需之高階專業人才量能。未來園區將透過跨校整合與資源共享，落實科技領航、區域均衡與永續發展願景。「從傳統重工業，到發展成為智慧城市，我們深深感受到市長的用心與其中的不容易。」清華大學校長高為元感謝中央政府與高雄市政府的協助，並指出高雄校區啟用的願景，是希望帶給高雄市民一個更好、更永續、更有選擇的未來，也希望透過連結在地企業與高教，創造更多人才培育和研究的機會。今年9月，永續管理與氣候政策研究所首屆研究生將正式入學。「我們要培養的，是能在全球舞台上擘劃並實際推動永續轉型的人才。」永續管理與氣候政策研究所所長范建得指出，課程採全英語與雙語教學制度，學生畢業須完成至少50%英文授課課程，並強調A-I-G（Academia-Industry-Government）協作模式，與環境部及高雄市政府合作，並參與「高雄金融創新科技園區」相關計畫，讓學生投入產業實務、累積經驗。首屆錄取的學生來自不同專業背景，報到率達100%，展現高度認同與跨域特色。清華大學副校長嚴大任指出，高雄校區建設將分階段推動。目前已完成進修一館整建啟用與研究所招生作業；未來將申設六大國家重點領域碩博士學位學程，包括半導體先進製造封測與創新材料、人工智慧、智慧製造、永續創新與綠色科技、永續領導與都市轉型、智慧機器人等方向，並推動進修二館、產學二館、產學三館與研教大樓建設，完善研究與教學環境。