2026年開春台股勢如破竹，大盤衝上台股3萬5 千點，台積電 （2330）一度站上2,000元大關，但驚人的財富效應卻未能外溢至房市。根據住展雜誌最新統計，北台灣新案房市不僅成交量創四年半新低，更呈現嚴重的房股脫鉤現象。即便股民大賺，資金卻未流向房市，北台灣待售建案數量飆破1,500案，買氣慘澹程度直逼疫情三級警戒時期 。
指標慘跌回三級警戒
住展雜誌指出，代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，在2026年1月仍未見起色，亮起代表衰退注意的黃藍燈 。1月總分僅35分，是繼2021年中旬疫情三級警戒以來的單月最低分 。六大指標中，預售屋推案量、新成屋戶數及待售建案數的分數均出現下滑 。
近半建案單周成交掛蛋
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，進入農曆年節前夕，買盤觀望氛圍極其凝重 。數據顯示，1月單周平均成交組數僅0.9組，將近一半的建案面臨單周賞屋人數個位數，甚至是成交掛蛋的窘境 。即便新北市永和區、桃園市龜山區有部分新案在開案當周開出紅盤，但蜜月期相當短暫，買氣隨即轉向雪崩式下滑 。
供給同步謹慎價格僵持
在供給面部分，1月預售案推案量僅500多億元，較上月大減400多億元 。新成屋市場同樣冷清，登場僅100多戶，反映在銀行貸款緊縮下，先建後售建案更無發揮空間 。陳炳辰表示，由於議價率長期維持在10%以內，房價並未明顯滑落，價格與付款條件缺乏優勢，進一步導致市場去化緩慢 。
待售案量突破1500案
由於買氣不佳導致舊案難以去化，北台灣 待售建案 數量持續走升，1月已達1,551案，比前月大增70案 。住展雜誌觀察發現，此數據比疫情 三級警戒 時期的1,300至1,400案更為嚴峻 。其中，桃園市與新竹地區等房市投資熱區的賣不完案數尤多，部分非核心重劃區已出現銷況膠著與明顯賣壓 。
329檔期旺季恐仍難脫困
展望未來，陳炳辰指出，2026年房市春燕尚未現身，至今缺乏直接的利多刺激 。即將到來的傳統329旺季檔期，雖然在新北市中和、桃園市中壢及新竹縣竹北等地有大案準備公開，但因去年檔期實際推案量僅為預期的一半，今年恐怕仍難脫泥沼，房市僵局短時間恐難化解 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
