指標慘跌回三級警戒

▲2026 年 1 月房市風向球總分僅剩 35 分，亮起代表衰退注意的黃藍燈，不僅創下四年半來新低，多項指標更跌至疫情三級警戒以來的谷底。（圖／住展雜誌提供）

近半建案單周成交掛蛋

供給同步謹慎價格僵持

▲即便街頭建案廣告林立，但在房貸緊縮與房價僵持下，新屋去化速度極度緩慢，導致 1 月待售建案量不減反增，賣壓已明顯浮現。（示意圖／住展雜誌提供）

待售案量突破1500案

329檔期旺季恐仍難脫困

2026年開春台股勢如破竹，大盤衝上千點，台積電 （2330）一度站上2,000元大關，但驚人的財富效應卻未能外溢至房市。根據住展雜誌最新統計，北台灣新案房市不僅成交量創四年半新低，更呈現嚴重的現象。即便股民大賺，資金卻未流向房市，北台灣數量飆破1,500案，買氣慘澹程度直逼疫情時期 。住展雜誌指出，代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，在2026年1月仍未見起色，亮起代表衰退注意的黃藍燈 。1月總分僅35分，是繼2021年中旬疫情三級警戒以來的單月最低分 。六大指標中，的分數住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，進入農曆年節前夕，買盤觀望氛圍極其凝重 。數據顯示，1月單周平均成交組數僅0.9組，，甚至是的窘境 。即便新北市永和區、桃園市龜山區有部分新案在開案當周開出紅盤，但蜜月期相當短暫，買氣隨即轉向雪崩式下滑 。在供給面部分，1月預售案推案量僅500多億元，較上月大減400多億元 。新成屋市場同樣冷清，登場僅100多戶，反映在銀行貸款緊縮下，先建後售建案更無發揮空間 。陳炳辰表示，由於長期維持在，價格與付款條件缺乏優勢，進一步導致市場去化緩慢 。由於買氣不佳導致舊案難以去化，北台灣 待售建案 數量持續走升，1月已達1,551案，比前月大增70案 。住展雜誌觀察發現，此數據比疫情 三級警戒 時期的1,300至1,400案更為嚴峻 。其中，，部分非核心重劃區已出現銷況膠著與明顯賣壓 。展望未來，陳炳辰指出，2026年房市春燕尚未現身，至今缺乏直接的利多刺激 。即將到來的傳統329旺季檔期，雖然在新北市中和、桃園市中壢及新竹縣竹北等地有大案準備公開，但因去年檔期實際推案量僅為預期的一半，今年恐怕仍難脫泥沼，房市僵局短時間恐難化解 。