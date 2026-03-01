我是廣告 請繼續往下閱讀

為協助住戶於入住前完成廚具面板選樣作業，信義開發業服部攜手永續部於1月31日在Cleanup民生旗艦店舉辦「嘉學社區廚具參訪暨面板選色活動」。信義開發表示，此次活動因日本原廠面板供應調整，為降低住戶疑慮，邀請住戶親臨現場實際體驗與選色，透過實體展示與專業導覽，協助住戶充分理解產品特性，同時藉由輕鬆溫暖的活動氛圍，讓客戶在未來入厝前即展開自然交流。為讓住戶在繁忙的客變流程中仍能享受參與樂趣，活動現場精心規劃多元主題區域，包括廚具面板選色展示區、Cleanup品牌特色介紹區、現場果醬料理示範區，以及兒童互動遊戲區。住戶可於各主題空間自在參觀體驗，並品嚐由「星嫵蔬」星馬主廚精心準備的蔬食小點，讓原本較為制式的選色流程，轉化為一場輕鬆愉悅的生活交流聚會。信義開發在細節處也展現社區營造巧思，在簽到處提供標註樓層與姓名的名牌貼紙。住戶吳小姐分享，因為貼紙標示清楚，在現場驚喜被鄰居家人認出，進而結識了未來E戶型的鄰居，住戶之間在入住前建立起熟悉感。住戶陳先生也表示，看到實體對於選色作業真的很有幫助，不僅消弭了照片與實品間的想像落差，現場也有專業人員即時解答疑問，讓人感到很放心。信義開發持續推動ESG永續發展目標，本次活動同步進行碳排放量估算，並透過提供蔬食餐點，實際落實減碳行動。未來將持續倡議住戶多利用大眾運輸參與社區活動，攜手打造環境友善的永續生活模式。此次信義開發透過跨部門協作，將原本可能造成困擾的供應調整議題，轉化為深化品牌溝通與住戶關係經營的契機。本次活動在住戶 NPS（淨推薦分數）調查中獲得 93 分的高度評價，顯示住戶對產品品質與服務體驗的高度信任，也肯定信義開發長期推動社區營造的用心。透過此次活動，信義開發不僅順利完成必要的選色調整作業，更於入住前即為住戶創造安心溝通與住戶交流的平台，具體展現以人為本的社區經營理念。