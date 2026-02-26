我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大全聯表示已將現場所有顧客及員工安全疏散，目前現場由消防人員釐清原因。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

大全聯景平店今（26）日中午傳出火警，警消接獲民眾報案，現場B3地下室機房起火，地下三樓竄出陣陣白煙，共出動32輛消防車赴現場搶救。今日中午12時02分許，警消接獲通報指出，位於新北市中和區景平路的大全聯地下3樓竄出白煙。警消獲報後不敢大意，立即出動32輛消防車、82名消防人員趕赴現場搶救，並同步進行排煙與安全確認作業。初步了解，起火點疑為B3地下室機房，現場員工第一時間自行撲滅火勢，未釀成更大災情。目前現場無人傷亡，至於確切起火原因及詳細經過，仍待警方與相關單位後續調查釐清。大全聯稍早也回應，門市人員第一時間發現異味後立即通報消防局，同時將現場所有顧客及員工安全疏散，目前現場由消防人員釐清原因，待確認安全無虞後，門市才會恢復營業。