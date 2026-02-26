我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安昨拋出，全台首創「育兒減少工時」試辦計畫，讓有育兒需求的員工可以彈性減少1小時工時、薪資不減，計畫將3月1日上路，震撼不少企業。不少企業仍不清楚執行細節；人力銀行表示，中小企業普遍反應，人力銜接與工作量重新分配才是實務，建議試辦期間多聽取產業端關於排班彈性的需求。「育兒減少工時」試辦計畫是讓登記設立台北市的事業單位，旗下員工家中有12歲以下子女，並且送托在合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，可以延後1小時上班或提早1小時下班方便接送。計畫規定企業單位實施「減少工時」措施，每月至少實施10天，且至少3個月，合計實施時數至少30小時。台北市勞動局將補助雇主每名受僱者減少工時對應薪資的8成，而每名受僱者最高補助為1.5萬元，每家事業單位的總補助上限為10萬元。然而，台北市府昨日宣布到開放申請僅剩今日一個工作日，部分企業仍不清楚實施細節，以及如何面對缺少人力。1111人力銀行發言人黃若薇指出，中小企業普遍反映補助金雖有感，但人力銜接與工作量重新分配才是實務上的真挑戰。特別是服務業與零售業，如何在減工時的同時，確保服務水準不下降、不增加其他同仁負擔，是企業主最關心的重點。黃若薇表示，支持台北市推動友善職場的初衷，對提升企業 ESG與人才留任都有正面意義，但建議計畫在試辦期間，能多聽取產業端關於排班彈性的需求，讓育兒友善與企業營運達成真正的雙贏。黃若薇提醒，特別是「高勞動力密集」且「服務即時性高」的產業挑戰大。她也說，中小企業人少、關係緊密，實施減工時時，除了給予育兒同仁彈性外，如何給予留守崗位的其他同仁適當的補償或「工作減壓」，是企業維持內部和諧的關鍵。她舉例，手搖飲有明顯「離尖峰」時段，例如下午2點至5點是辦公室外送高峰，提早下班可能跟尖峰時間重疊。企業需思考如何透過數位化點餐系統或「預約排程」來緩解人力空缺，而非單靠增加其他同仁的工作量。若由兼職人員臨時補位，可能也面臨「技術熟練度」與「默契銜接」的問題；對經營者而言，維護品牌口碑與出餐品質的一致性，會是比獲取工資補助更優先的考量。