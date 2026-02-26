我是廣告 請繼續往下閱讀

▲各務礼美奈（右起）、貝拉、容容、棠棠、十一，擔任紅心字會長壽花公益大使。（圖／記者朱永強攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，其中「台日大戰」備受關注，台日混血啦啦隊各務礼美奈，今（26）日出席紅心字會公益記者會，她大方表示：「台灣對日本我一定會支持台灣。」更用日文激動喊台灣No.1、WBC No.1。另外，各務礼美奈看到Threads上在討論勝率，她也直言要對台灣有信心，之後也會在北車看直播應援。各務礼美奈目前是味全龍啦啦隊「小龍女」練習生，身為台日混血的她，被問到如何看待WBC台日大戰？各務礼美奈表示：「我待在台灣蠻久，我的心都在台灣！」透露去年台灣贏球更感動到流眼淚。▲各務礼美奈（如圖）目前是味全龍啦啦隊「小龍女」練習生。（圖／記者朱永強攝）各務礼美奈表態「台灣對日本我一定會支持台灣」，並透露當天將參與直播應援，預計在台北車站和球迷一同觀賽、為中華隊加油。各務礼美奈表示看到Threads上網友們在討論勝率，她認為台灣勝率也不小，雖山本由伸實力堅強，但畢竟不能一直投，選手也是要休息，還是得看運氣，對此各務礼美奈樂觀說：「要對台灣要有信心！」啦啦隊女孩各務礼美奈、謝予容（容容）、貝拉、十一、棠棠擔任紅心字會長壽花公益大使，今日前往信義老人中心及廣慈、達仁日間照顧中心一起和長輩們滾元宵，提前歡度元宵節。女孩們也呼籲大家響應捐助「弱勢長者餐食及生活扶助」幫助孤單弱勢的獨居長輩們，一起敬老、助老。活動現場，女孩們和長輩們一起滾元宵，「希望滾動元宵，能夠帶領大家平安、家家團圓，也藉由象徵「圓圓滿滿」的元宵，祝福爺爺奶奶們事事順心，圓圓滿滿、健康平安、長命百歲。