「護國神山」台積電（TSMC）分紅開獎了！2026年台積電年度分紅首波發放出爐，許多工程師在網路社群分享「神秘公式」，超多員工都拿到大包獎金，年薪有望輕鬆突破300萬元，也讓部分外商工程師感嘆：「後悔沒上山！」
台積電分紅開獎了！一票人年薪有望衝破3百萬
台積電年度分紅首度發放時間落在2月。今（26）日網路論壇湧現工程師們公布自己拿到的分紅，有人在Dcard發文指出，自己職等31、年資2年5個月、考績S，本次分紅領到4.22個月，直呼「今年有機會挑戰年薪300萬！」
貼文曝光後也吸引大批台積員工現身開獎「分享一下，31/3/S+/4.75M」、「31/未滿一年/S/4.35m」、「33/6Y /S+ /超過50…真的沒想過有這一天」，掀起一波開獎潮。
還有一些已經下山離開台積電員工，或是外商工程師現身回應，「哭了，早知道就不下山去NV」、「可惡我竟然離開神山去NV。還好我比較早就去NV了，不然就虧死了」、「GG 32已經能跟google L4對齊了啊...真沒想到有這天」、「看到GG開獎後悔死」。
台積電分紅公式怎麼看？神秘公式一次看懂
事實上，台積電工程師在網路上分享的神祕分紅公式，分別代表了各自的「職等/年資/考績/分紅月份」，台積電年度分紅共分為五次發放，每年2月、5月、8月、11月分別領到八分之一，剩下另一半被列為「年度酬勞」，會留到隔年股東會後發放，除此之外，農曆年前通常會領到固定的 2 個月年終獎金，10 月則有運動會紀念獎金。
因此，以上述公式來計算，今年2月分紅開獎，發文工程師的職等31、考績S、分紅月份領到4.22個月，月薪若是7萬元，就可以拿到29萬多元分紅，而這只是第一包而已，再加上固定14個月年薪以及所有分紅，加總起來年薪真上看330多萬元。
YouTube「科技工作講 Tech Job N Talk」主持人抹布Moboo看到台積開講分紅之後，也在臉書上發文分析：「這麼猛的我看只有帝王蟹（瑞昱Realtek業界愛稱） 年收入可以打個平手，打贏G等一系列外商，在不少案例是有機會」。
Moboo也補充，台積電的考績算法，就是員工分紅跟EPS/盈餘掛勾，公司賺錢就分得多，「分紅比很多公司都可以預期，假設明年營收會更好，分紅就會噴上去，這種一年領台灣勞工五倍十倍年薪的領法，不用唱衰可以領幾年，賺完這一波也就夠了」。
