《知新聞》日前報導指出，國民黨主席鄭麗文透露上半年將會見中國國家主席習近平，讓黨內立委聽了都「嚇爛」，也引起不小輿論熱議。對此，台北市議員林亮君今（26）日提到，鄭習會一定會影響選舉情勢，讓想選地方首長的藍營人物能閃多遠就多遠，不過，對等交流是好事，重點是不能自我矮化。台北市議員詹為元也提到，鄭習會的重點是談了什麼，一定會帶到很多政治性的議題。
林亮君今上《NOWnews 今日新聞》的自製網路政論節目《鄉民大學問ep.131》表示，鄭習會對台灣來說是很危險的事情，當然如果和中國平等、正常的交流都很好，但重點是到底要交流什麼？成果又是什麼？如果有危害到台灣地位，而且若回來後，共艦、共機還是一直飛過來，那這個交流等於歸零。鄭習會究竟要談什麼？全台人民都會擔憂，而且一定會影響選舉。
林亮君說，對地方首長候選人而言，想要極大化選票的同時，當然會擔心鄭習會交流的內容和結論為何？他們當然是能閃多遠是多遠。而鄭習會後面的效應也值得觀察，國共之間會不會談到任何協議或合作，甚至涉及國家方向？那國民黨的首長就要皮皮挫了，更別提國際上會如何看待國民黨，種種質疑和壓力就會回到國民黨身上。
同場的詹為元也認為，國民黨一直希望透過兩岸對話降低敵意和對立，交流就應該常態化，而不是要避開選舉，但今天鄭習會如果真的發生，一定會帶到實質的政治性議題，回來一定會影響到選舉，總不會2個人只閒聊吧？鄭習會對談內容一定要好好思考，因為這將不只影響今年底選舉，也會影響到2028和國民黨的未來，尤其國民黨已經將近10來年沒有領導人層級的會面了，雖然不怕交流很好，但要控制交流內容，基層還是會支持的。
