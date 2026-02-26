我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬昨（25）日親自在台北燈節上點燈開幕，現場主持人介紹上海燈區作品「這裡是上海」時，部分民眾不滿大喊「這裡是台灣」，台灣基進黨北市主委吳欣岱也質疑，蔣萬安是在矮化台北。對此，資深媒體人謝寒冰今（26）日回嗆，「台南說自己是小京都算不算矮化？」台北燈節今年以雙IP「變形金剛」、「泡泡瑪特」在花博公園和西門町雙展區展出，今年上海市政府也依往例參展、設置燈區，並由上海市台辦和文旅局組隊參觀燈節。不料，現場主持人介紹作品「這裡是上海」後，有圍觀民眾不滿喊「這裡是台灣！」，吳欣岱也在臉書發文表示，「我想問蔣萬安，你究竟是要行銷台北，還是要矮化台北？」對此，謝寒冰在臉書發文表示，「台北燈節主持人在介紹上海燈區時喊『這裡是上海』，遭到圍剿，有人說這是自我矮化⋯⋯」。謝寒冰開酸，「台南說自己是小京都算不算矮化？這一刻我們都是烏克蘭人算不算矮化？叫日本大哥哥算不算矮化？上海會不會覺得自己被燈節主持人矮化了？」貼文一出，網友們紛紛留言表示，「說是上海我覺得是把台灣拔高了」、「『這裡是吸煙區』」、「說人人都是沈伯洋那次最噁心」、「『綠能你不能』雙標嚴重」、「小京都真敢講」。