應援WBC世界棒球經典賽，美廉社宣布「
啤酒卡」重磅回歸，每張售價99元，持卡買啤酒任選9瓶，其中1瓶免費（以最低價計），還有多款啤酒和觀賽零嘴優惠；京站百貨也為中華隊應援，特別推出「出擊致勝刮刮樂」活動，消費有機會抽中棒球項鍊、ADIDAS後背包等，且館內部分餐廳也將進行球賽轉播，金色三麥只要中華隊轟出全壘打，現場立即免費幫全場「加滿」一杯啤酒。
美廉社啤酒卡回歸！任選買8瓶送1瓶
美廉社自2月28日起至3月31日，美廉社啤酒卡重磅回歸，每張卡片99元，購買後持卡單筆消費啤酒任選9瓶，其中1瓶免費（以最低價計）。卡片使用期限從2月28起至4月28日，可使用兩個月。
且美廉社即起多款啤酒、零食特價，包括「比利時Martens啤酒（頂級-
綠/金牌-金）」（500ml）任2件99元；「波蘭愛德美IP A啤酒（白）」（500ml）3件129元；「 德國黑公爵金牌啤酒（綠）」（500ml）3件102元；喜歡喝微醺氣氛的，推薦低酒精的「台灣啤酒果微醺（草莓/芭樂蓮 霧/百香芒果）」（330ml）任2件62元。
零食部分有全新上市「心樸無調整綜合堅果/腰果
/杏仁果」、「無調味綜合纖果」，任2件598元； 古早味零食「心樸小餅乾（飛機餅/螺仔餅/香辣鹹酥餅）」（10 0g）任2件只要45元；低熱量零嘴「心樸海苔（韓式麻油風味/ 味付原味）」一包79元；進口嚴選「韓國OHS糯米脆片（炸紫菜 /辣椒/炸蓮藕）」（30g），1件只要59元。
京站WBC優惠！刮刮卡抽周邊、餐廳啤酒無限加
京站百貨為中華隊應援，特別推出「出擊致勝刮刮樂」活動，3月2日至3月18日，卡友於指定運動潮流及戶外服飾品牌當日單筆滿3000元，即可參加刮刮樂一次。有機會獲得棒球項鍊、ADIDAS後背包、健康減壓短襪、運動水壺、Q點30點等贈品。(限量250份，每人每卡每日限參加一次）
此外，館內金色三麥餐廳及炸綺來鹹酥雞也將進行球賽轉播，並推出美食應援優惠：
◾金色三麥3月5日起至3月8日，只要中華隊轟出全壘打，現場立即免費幫全場「加滿」一杯啤酒，轟幾支就加幾次。
◾炸綺來購買套餐贈送單茶飲料一杯。
◾森本家拉麵3月2日至3月18日消費「浪花滿喫叉燒拉麵套餐」，送「叉燒丼飯套餐」(價值208元)。
◾卡帝珠寶茶飲3月2日至3月18日同品項第二件半價優惠。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
美廉社自2月28日起至3月31日，美廉社啤酒卡重磅回歸，每張卡片99元，購買後持卡單筆消費啤酒任選9瓶，其中1瓶免費（以最低價計）。卡片使用期限從2月28起至4月28日，可使用兩個月。
零食部分有全新上市「心樸無調整綜合堅果/腰果
京站百貨為中華隊應援，特別推出「出擊致勝刮刮樂」活動，3月2日至3月18日，卡友於指定運動潮流及戶外服飾品牌當日單筆滿3000元，即可參加刮刮樂一次。有機會獲得棒球項鍊、ADIDAS後背包、健康減壓短襪、運動水壺、Q點30點等贈品。(限量250份，每人每卡每日限參加一次）
此外，館內金色三麥餐廳及炸綺來鹹酥雞也將進行球賽轉播，並推出美食應援優惠：
◾金色三麥3月5日起至3月8日，只要中華隊轟出全壘打，現場立即免費幫全場「加滿」一杯啤酒，轟幾支就加幾次。
◾炸綺來購買套餐贈送單茶飲料一杯。
◾森本家拉麵3月2日至3月18日消費「浪花滿喫叉燒拉麵套餐」，送「叉燒丼飯套餐」(價值208元)。
◾卡帝珠寶茶飲3月2日至3月18日同品項第二件半價優惠。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！