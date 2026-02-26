我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院裁定，總統川普提出的加徵關稅違法，台中市長盧秀燕建議政府比照韓國海關向業界提出退稅指引，讓業界爭取最有利的待遇。對此，行政院發言人李慧芝今（26）日表示，政府正積極跟美方展開溝通聯繫，確保美方在後續政策的變動當中，台灣產業依然有相對優勢、最佳待遇；經濟部國貿署長劉威廉則說，美國最高法院沒針對退稅做裁定，經濟部會持續推動協助業者了解關務動態。針對退稅指引，李慧芝表示，政院副院長鄭麗君已說明，政府正積極跟美方展開溝通聯繫，確保美方在後續政策的變動當中，台灣產業依然有相對優勢、最佳待遇。李慧芝提到，近期美方公布的關稅政策變化，政府也會舉辦說明會，請專業人士向業者說明，協助企業掌握相關法令、規定。經濟部國貿署長劉威廉補充，美國最高法院沒針對退稅做裁定，這部分會交給下級法院裁定，川普總統也由提到，有關退稅部分會透過訴訟程序處理。他說，就美國海關作業而言，絕大部分是由進口商提出申請退稅，但有一種比較特別的貿易條件是「完稅後交貨」，此做法是出口商負責所有貨物的運輸保險清關等程序，這種情況下是能由出口商申請退稅，韓國海關協助的就是這部分。劉威廉提到，經濟部持續推動協助業者了解關務動態，包括美國相關關稅措施，也會持續把相關發展轉知給公協會，並放在經濟部網站上。他說，去年4月到現在已經邀請美國律師舉辦4場說明會，現在也針對最新發展，邀請相關美國律師舉辦說明會。