民眾黨徵召黨主席黃國昌角逐新北市長大位，但黃在專訪中提及，有接到李四川的電話，不排除加入國民黨對手李四川團隊，遭外界解讀有退選成全藍白合之意；對此，李四川僅回「謝謝」，未多作回應。民進黨台北市議員洪健益直言，李四川根本就沒有要跟黃國昌談，而黃現在仇恨值很高，他自己都害怕了。洪健益在政論節目《新聞面對面》中表示，他當立委20年前就認識李四川，以彼次的熟認度，包含講電話的時間，都比黃國昌跟李來得長，「川伯不太可能跟黃國昌談，為什麼你知道嗎？其實當侯友宜問李四川『你到底有沒有決心』這句話，就代表李四川跟黃國昌真的不熟，因為侯友宜本來就要背負了新北市，如果假設輸掉他要背負很多的政治責任」。洪健益認為，李四川從頭到尾就決心沒有要跟黃國昌談，說難聽一點就是「我就看你沒有」，黃國昌民調不到10%，根本沒什麼好談。而黃國昌現在怕了，因為他仇恨值太高，走到彰化也被罵，走到台北也被罵，還被新北議員爆料，去年到現在才看過他一次，根本沒在跑新北。洪健益狠酸，黃國昌說要選也一年了，整件事就是找不到台階下，擔心上街頭拜票又被嗆，過年被嗆還能回「恭喜發財」，「請問過年元宵過了，未來人家嗆他，他要說什麼 ？母親節快樂、元宵快樂？天天快樂！」