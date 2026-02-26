2026世界棒球經典賽(WBC)熱血開打，各餐飲品牌狂推優惠應援！「頂呱呱」表示，3月4日起推出期間限定應援優惠，以經典主力快閃商品「一斤雞」之諧音延伸出「一金雞」，象徵為中華隊集氣奪金，一台斤超巨份量炸雞特價只要249元。另外，麥當勞也有優惠，7大飲品買一送一，更有「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」；而摩斯漢堡則是以棒球造型打造「炸和牛棒球堡」與「雙倍起司披薩熱狗堡」2款限定應援美食。
頂呱呱提到，本次主打商品「台味一金雞」特價249元，原價418元，等於現省169元、下殺6折，滿滿一台斤600克重的超巨份量炸雞，現點現炸，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁。
辣味雞翅2入優惠 特價99元
頂呱呱也同步推出超值方案「辣味雞翅2入優惠」，特價99元(原價118)，不限組數、可單點購買。本次優惠活動自2026年3月4日至3月10日限時7天開跑，全台門市同步應援(除桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市除外)。
🟡頂呱呱「一棒出雞！勇奪一金」活動資訊：
參與門市：全台頂呱呱門市(除桃園機場/松山機場/南港LaLaport門市除外)
活動時間：2026年03月04日～03月10日
優惠內容：
▪️優惠一：
台味一金雞特價249元 (原價418元)
內容物：經典一斤雞(600g)x1份＋地瓜薯條x1份
▪️優惠二：
單點優惠：辣味雞翅2入特價99元(原價118元，約84折)
🟡其他速食品牌應援經典賽優惠一覽：
📍麥當勞：推買一送一 ，還有「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」 限量10萬個
此外，麥當勞也推出全民一起力挺「TEAM Taiwan」優惠券，即日起至3月31日，祭出「一起挺優惠券」，有可口可樂、焦糖奶茶、金選美式咖啡等七大人氣飲品「買一送一」，還有薯餅兩件只要59元、豬肉滿福堡兩件69元、大薯兩件/六塊麥克鷄塊兩件只要99元，另外更有單人套餐101元起等優惠，最高現省2538元。
麥當勞歡樂還有即日起至3月31日（或售完為止），限定推出「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」，以「TEAM Taiwan」為口號文字，加上棒球加油棒與棒球的圖樣為概念設計，顧客可以用套餐89元加購或單點149元選購，限量10萬個。
📍摩斯漢堡：推限定美食「炸和牛棒球堡」與「雙倍起司披薩熱狗堡」 還送貼紙
另外，摩斯漢堡則是以棒球造型打造「炸和牛棒球堡」與「雙倍起司披薩熱狗堡」2款限定應援美食，3月2日開賣，而MOS備受粉絲喜愛的「明太子薯條」也再次回歸菜單。搭配應援球賽新品上市，3月1日至3月17日止凡購買「雙倍起司披薩熱狗堡」與「炸和牛棒球堡」指定套餐，或球賽應援多人點心組、米漢堡雙人餐等限定優惠，加碼贈MOS Friends棒球造型貼紙 1張，數量有限贈完為止。
資料來源：頂呱呱、麥當勞、摩斯漢堡
我是廣告 請繼續往下閱讀
頂呱呱也同步推出超值方案「辣味雞翅2入優惠」，特價99元(原價118)，不限組數、可單點購買。本次優惠活動自2026年3月4日至3月10日限時7天開跑，全台門市同步應援(除桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市除外)。
🟡頂呱呱「一棒出雞！勇奪一金」活動資訊：
參與門市：全台頂呱呱門市(除桃園機場/松山機場/南港LaLaport門市除外)
活動時間：2026年03月04日～03月10日
優惠內容：
▪️優惠一：
台味一金雞特價249元 (原價418元)
內容物：經典一斤雞(600g)x1份＋地瓜薯條x1份
▪️優惠二：
單點優惠：辣味雞翅2入特價99元(原價118元，約84折)
🟡其他速食品牌應援經典賽優惠一覽：
📍麥當勞：推買一送一 ，還有「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」 限量10萬個
此外，麥當勞也推出全民一起力挺「TEAM Taiwan」優惠券，即日起至3月31日，祭出「一起挺優惠券」，有可口可樂、焦糖奶茶、金選美式咖啡等七大人氣飲品「買一送一」，還有薯餅兩件只要59元、豬肉滿福堡兩件69元、大薯兩件/六塊麥克鷄塊兩件只要99元，另外更有單人套餐101元起等優惠，最高現省2538元。
麥當勞歡樂還有即日起至3月31日（或售完為止），限定推出「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」，以「TEAM Taiwan」為口號文字，加上棒球加油棒與棒球的圖樣為概念設計，顧客可以用套餐89元加購或單點149元選購，限量10萬個。
📍摩斯漢堡：推限定美食「炸和牛棒球堡」與「雙倍起司披薩熱狗堡」 還送貼紙
另外，摩斯漢堡則是以棒球造型打造「炸和牛棒球堡」與「雙倍起司披薩熱狗堡」2款限定應援美食，3月2日開賣，而MOS備受粉絲喜愛的「明太子薯條」也再次回歸菜單。搭配應援球賽新品上市，3月1日至3月17日止凡購買「雙倍起司披薩熱狗堡」與「炸和牛棒球堡」指定套餐，或球賽應援多人點心組、米漢堡雙人餐等限定優惠，加碼贈MOS Friends棒球造型貼紙 1張，數量有限贈完為止。
資料來源：頂呱呱、麥當勞、摩斯漢堡
更多「2026經典賽」相關新聞。