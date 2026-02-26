我是廣告 請繼續往下閱讀

金門地檢署偵破一起跨足金門、台南的網路應召賣淫集團案！該集團涉嫌從2022年3月起，透過架設「SUPSPA」網站媒介中國籍及外籍女子從事性交易，兩年多來獲利高達1263萬9300元。全案經檢方溯源追查，不僅在台南搗破犯罪機房，更發現主嫌涉及利用未成年人共犯，全依妨害風化罪向11人提起公訴，並對主嫌王男具體求刑3年6月。金門地檢署表示，去年4月間，金門警方查獲一名以觀光名義來台的中國籍女子在民宿從事性交易。檢方隨即指揮專案小組追溯幕後組織，隔日逮捕涉嫌媒介的曾姓男子並聲押獲准。隨後經持續溯源，辦案人員成功鎖定位於台南的犯罪機房，並於11月13日前往台南市中西區搜索王姓男子經營的應召網站機房，查扣大量電腦、手機及現金18萬餘元，王男亦因罪嫌重大遭聲請羈押禁見獲准。檢方調查發現，王男自2022年3月起與不明人士合資架設「SUPSPA」應召網站，並在台南設立多處辦公室分工營運。該網站刊登女子照片、服務項目及價碼，男客透過通訊軟體議定2000元至萬元不等的交易後，由集團安排女子前往指定地點，每次收費2千元至萬元不等，王男則從中抽取500至2500元媒介費。專案小組隨後於2025年11月20日擴大搜索金門賣淫據點，再查獲2名外籍女子及現金12萬餘元。經統計，王男經營網站期間不法所得高達1263萬9300元，其餘共犯獲利則為數萬至數十萬元不等。檢方認定，王姓主嫌等11人涉犯《刑法》第231條第1項圖利媒介性交罪，其中王男與連姓被告並與未成年共犯共同實施犯罪，另依《兒童及少年福利與權益保障法》第112條規定請求加重其刑。