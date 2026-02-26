IKEA絕版品出清正式開跑，即日起至3月25日，近千項即將絕版不再販售的產品，限時下殺3折起！原價4萬2990元的四人座沙發，出清價只要1萬2990元，現省3萬元！BROR推車原價4999元，特價只要999元，還有最低只要9元的銅板好物，活動期間卡友再享加碼優惠，單筆消費滿500元，即可獲得200元滿額商品或餐飲抵用券。HOLA也展開季末出清優惠，萬件商品3折起，每周四更有1折起驚喜商品。
IKEA絕版品出清大型家具推薦TOP5
ÄPPLARYD四人座沙發附躺椅
原價4萬2990元，特價1萬2990元，現省3萬元
紅棕色絲絨材質搭配寬敞座位，躺椅可自由左右擺放，內部筒型彈簧結構提供穩定支撐，坐感柔軟且貼合身形。
INGATORP延伸桌
原價1萬3990元，特價4199元，現省9791元
延伸桌板安裝簡單方便，當家中有訪客時可輕鬆將桌面加大，不用時只需將桌板收回桌底即可，日常使用不占空間，聚餐或臨時工作需求都能輕鬆應對。
BILLY玻璃門綠色書櫃
原價6499元，特價2499元，現省4000元
亮眼綠色搭配玻璃門，兼顧防塵與展示效果，無論是明星週邊、公仔或書籍收藏，讓所有收藏品一字排開成為空間亮點。
PLATSA雙門衣櫃
原價6700元，特價4050元，現省2650元
木質與白色的極簡外觀小巧不占空間，內部提供多元儲物功能，吊掛、摺疊、分類儲物都能靈活切換，是年後重新規劃收納動線的實用選擇。
LILLÅSEN書桌
原價4499元，特價1999元，現省2500元
天然耐用的可再生竹材桌面搭配美背設計，擺在家中各任一角落都百搭，抽屜附防滑落裝置，可防止全開後掉落，打造清爽又安全的工作閱讀空間。
IKEA絕版品百元療癒單品、銅板實用好物
BROR推車
原價4999元，特價999元，現省4000元
層板寬敞、底部附輪，移動收納更靈活，可作為居家咖啡小站，也能整齊收納日常用品。
ARÖD落地閱讀燈
原價1799元，特價999元，現省800元
採用可調式燈臂與燈頭設計，能依需求調整照明方向，集中光線更適合閱讀，霧黑金屬外型百搭多種空間，放在書桌旁或沙發邊都實用有型。
VITABBORRE杯子
原價29元，特價$9元，現省20元
防撞防刮的藍色杯身搭配700ml大容量，室內外日常使用都合適，輕鬆滿足補水需求，便宜又實用。
HOLA一年兩次季末出清開始！萬件商品3折起
HOLA即日起推出季末出清活動，家具、寢具、居家用品、日用品、收納、香氛等萬件商品，祭出3折起優惠，每周四（2月26日、3月5日、3月12日、3月19日）都有不同商品下殺1折起，今（26）日是一雙原價249元的奧可利EVA拖鞋，2雙只要99元！
資料來源：IKEA、HOLA
我是廣告 請繼續往下閱讀
ÄPPLARYD四人座沙發附躺椅
原價4萬2990元，特價1萬2990元，現省3萬元
紅棕色絲絨材質搭配寬敞座位，躺椅可自由左右擺放，內部筒型彈簧結構提供穩定支撐，坐感柔軟且貼合身形。
原價1萬3990元，特價4199元，現省9791元
延伸桌板安裝簡單方便，當家中有訪客時可輕鬆將桌面加大，不用時只需將桌板收回桌底即可，日常使用不占空間，聚餐或臨時工作需求都能輕鬆應對。
原價6499元，特價2499元，現省4000元
亮眼綠色搭配玻璃門，兼顧防塵與展示效果，無論是明星週邊、公仔或書籍收藏，讓所有收藏品一字排開成為空間亮點。
原價6700元，特價4050元，現省2650元
木質與白色的極簡外觀小巧不占空間，內部提供多元儲物功能，吊掛、摺疊、分類儲物都能靈活切換，是年後重新規劃收納動線的實用選擇。
原價4499元，特價1999元，現省2500元
天然耐用的可再生竹材桌面搭配美背設計，擺在家中各任一角落都百搭，抽屜附防滑落裝置，可防止全開後掉落，打造清爽又安全的工作閱讀空間。
BROR推車
原價4999元，特價999元，現省4000元
層板寬敞、底部附輪，移動收納更靈活，可作為居家咖啡小站，也能整齊收納日常用品。
原價1799元，特價999元，現省800元
採用可調式燈臂與燈頭設計，能依需求調整照明方向，集中光線更適合閱讀，霧黑金屬外型百搭多種空間，放在書桌旁或沙發邊都實用有型。
原價29元，特價$9元，現省20元
防撞防刮的藍色杯身搭配700ml大容量，室內外日常使用都合適，輕鬆滿足補水需求，便宜又實用。
HOLA即日起推出季末出清活動，家具、寢具、居家用品、日用品、收納、香氛等萬件商品，祭出3折起優惠，每周四（2月26日、3月5日、3月12日、3月19日）都有不同商品下殺1折起，今（26）日是一雙原價249元的奧可利EVA拖鞋，2雙只要99元！