立法院近期持續協商總統賴清德國情報告之形式。對此，台北市議員詹為元今（26）日指出，賴總統到立法院國情報告的核心意義在於他呈現出來的態度，若能給在野立委一個正向、肯定的態度，在野黨還有理由杯葛下去嗎？如此一來也有機會化解朝野僵局。
詹為元今上《NOWnews 今日新聞》的自製網路政論節目《鄉民大學問ep.131》表示，即問即答當然是最能探究問題根本的方式，但的確以憲政方面來說，總統不是一個能被立委直接監督和問責的對象，這有違憲的疑慮。
至於統問統答，詹為元提到，其實很多行政首長都能回答政策內容，他們的態度就是代表總統的態度，但總統去國情報告的一個核心重點是，總統呈現的會是怎麼樣的態度？而非他的回答內容。如果賴總統還是批評藍白亂政，那國家接下來3年恐怕還是會民不聊生、一片對立，但如果總統的態度相對軟化，能接受在野立委的提問，並持正向、肯定的態度，壓力是否就會回到在野黨身上？總統若釋出善意，在野黨還有道理杯葛下去嗎？這樣才有機會鬆動、化解僵局。
