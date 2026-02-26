我是廣告 請繼續往下閱讀

為迎戰2026地方選舉，台北市黨部啟動市議員初選提名作業，將於3月18日發佈提名登記公告，展開黨內初選相關作業時程。本次台北市議員提名總席次共33席，期盼透過公開、公平機制，遴選具備實力與民意基礎的優秀人選，為市政注入新動能。依照規劃，各選區提名席次分配如下：第一選區北投、士林5席；第二選區內湖、南港5席；第三選區松山、信義5席；第四選區中山、大同4席；第五選區中正、萬華4席；第六選區大安、文山8席，另包含平地原住民1席、山地原住民1席，合計33席。初選登記作業將分兩梯次進行。第一梯次為第一、第二、第三選區及平地、山地原住民選區，領表時間為3月23日及3月24日，登記時間為3月23日至3月25日。第二梯次則為第四、第五、第六選區，領表時間為4月7日及4月8日，登記時間為4月7日至4月9日。在初選民調部分，台北市黨部預計辦理的時程如下：第一階段民調區間為4月3日至4月29日，第二階段則自4月17日至5月13日進行，各選區執行時間將與候選人協調後公布。台北市黨部主委戴錫欽表示，這次初選秉持制度化、透明化原則，鼓勵有志參選者踴躍投入，透過良性競爭凝聚黨內共識，期望在未來選戰中推出最能符合市民期待、回應城市需求的市議員候選人，為台北市發展打下穩健基礎。