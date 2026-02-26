我是廣告 請繼續往下閱讀

英國一項最新研究顯示，在兵推模擬衝突中，AI比人類更傾向使用核武器，在不同場景中，由Google的Gemini 3 Flash、Anthropic的Claude Sonnet 4與OpenAI的GPT-5.2模擬人類地緣政治危機對抗，結果在高達95％的情境中，AI都走向動用核武。根據《紐約郵報》報導，倫敦國王學院（King’s College London）戰略研究與政治心理學教授佩恩（Kenneth Payne）設計一項兵推實驗，安排前述三款AI模型進行一對一對抗，模擬各類地緣政治危機，像是領土爭端、稀有資源爭奪、政權存亡等不同場景，實驗總計共進行21場對局、329回合決策，結果約95％的情境中AI都選擇了核武升級。佩恩表示，「對AI而言，『核禁忌』（nuclear taboo）似乎遠不如對人類那樣具有強大約束力」。佩恩進一步分析了3個AI模型的不同性格，Anthropic的Claude與Google的Gemini傾向將核武器視為「正當的戰略選項」，而非一條無法跨越的道德紅線，Claude表現出善於算計的欺騙性，會用混淆性語言來包裝行動，再打對手措手不及。而Gemini最為激進，對於風險的承受程度最高，是唯一主動選擇戰略核戰的模型。OpenAI的GPT-5.2則表現出更克制的傾向，雖然也會使用核武，但會把打擊目標限定在軍事設施、避開人口中心，或特別強調打擊為「可控的」、「一次性的」行動。在模擬實驗中，AI可選擇的行動範圍極廣，從完全投降、外交姿態、常規軍事行動，一路到全面核戰。值得注意的是，無論勝算多麼渺茫，AI模型從未選擇完全投降或全面向對手妥協。普林斯頓大學（Princeton University）的趙通教授（Tong Zhao，音譯）示警，「目前世界主要強國已經在戰棋推演中使用AI，雖然還不清楚AI在多大程度上被納入實際軍事決策流程中」，但是研究結果表明，當AI被賦予更多的戰略決策角色時，人類長期以來的「核禁忌」與道德約束，在純粹理性計算的AI面前，可能遠不如人們想像中的穩固。