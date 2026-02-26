我是廣告 請繼續往下閱讀

世界盃男籃資格賽今晚將迎來備受矚目的「中日大戰」。就在開賽前夕，日本男籃官方公布了最終12人名單，新任主帥桶谷大做出大變動，內線歸化中鋒霍金森（Joshua Hawkinson）意外落選，取而代之的是34歲的老將阿萊克斯·柯克（Alex Kirk）。這一變動不僅引發球迷熱議，更揭示了日本隊本次交鋒的戰略意圖。霍金森過去一直是日本隊的內線支柱，本賽季在日本B1聯賽場均能貢獻16.3分、7.9籃板。他在去年曾給中國隊內線造成極大壓力。然而，日本隊新任總教練桶谷大（Dai Oke）決定起用他在琉球黃金帝王隊時的舊部柯克。這一決策背後的邏輯在於戰略的穩定性與默契。柯克對桶谷大的「防守優先」與「控制失誤」哲學更為熟悉，旨在減少磨合時間。雖然柯克的入選補足了經驗，但霍金森的缺席也意味著日本隊在內線的自主進攻火力將有所下降。隨著名單公布，日本隊的戰略藍圖也隨之曝光。根據昨日的踩點練習觀察，日本男籃全隊不分位置，從中鋒、前鋒到後衛，全部都在進行各種形式的三分投射練習，包括原地投籃、跑動中出手及橫移投射。顯然，日本隊的戰場將不在籃下，而是鎖定在三分線外。針對中國男籃具備高度優勢的禁區，日本隊意圖利用「小、快、靈」的特點，透過大量的遠程投射與快速轉換來撕裂防線。面對全主力出戰的日本隊，中國男籃目前正面臨嚴重的傷兵潮，周琦、曾凡博、徐傑因傷缺陣，楊瀚森與王俊傑則因在美征戰無法回歸。為了填補內線高度並針對日本隊內線身高不足的弱點，總教練郭士強緊急召回了目前在西班牙聯賽效力、身高2米21的年輕長人余嘉豪。中國隊將在今晚的戰術執行中，力求內外平衡，並透過後衛趙睿、趙繼偉等人的外線施壓，全力封鎖日本隊的三分攻勢。阿萊克斯·柯克、安藤誓哉、富堅勇樹、原修太、渡邊雄太、齊藤拓實、馬場雄大、謝亞佛幸樹（Avi Schafer）、渡邊飛勇、西田優大、富永啟生、金近廉。